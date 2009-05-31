رزمایشهای اسرائیل مردم لبنان را از پایبندی به مقاومت باز نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار،"نبیه بری" امروز در نشست فوق العاده کادر جنبش امل در مناطق جنوب و جبل عامل در شامگاه آغاز رزمایشهای گسترده رژیم صهیونیستی،اظهارات امام موسی صدر درباره مبارزه با این رژیم را یادآوری کرد و گفت : امام موسی صدر می گفت هر گاه با دشمن اسرائیلی روبرو شدید، با هر آنچه در اختیار دارید با این رژیم بجنگید.



وی افزود : ما اینجا جمع شده ایم تا به دشمن بفهمانیم که تمام رزمایشهایش با هر اسمی که برگزار شود،هرگز خللی در عزم و اراده مردم جنوب و لبنانی ها در دفاع از سرزمین و خاکشان ایجاد نخواهد کرد و هرگز آنها را از پایبندی به مقاومت باز نخواهد داشت.



نبیه بری خاطر نشان کرد : ارتش همچنان پشتیبان مقاومت و وحدت ملی بوده و خواهد بود که بهترین راه برای مقابله با اسرائیل است.



وی به کشف شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت : نفوذ اسرائیل به صحنه لبنان با استفاده از شبکه های جاسوسی،دلیل روشنی بر تمایل جدی اسرائیل برای انتقامجویی از لبنان است که پیروزیهایی را بر دشمن در چندین جبهه شامل جبهه آزادی بیشتر مناطق اشغالی کشور و بخشی از حقوق آبی یا کشف شبه های جاسوسی محقق کرد،اما مهمترین پیروزی لبنانی ها،پیروزی در برابر طرحهای فتنه افکنانه این رژیم بود.



بری خاطر نشان کرد اگر پیروزی مخالفان ( 8 مارس)،اسرائیل را نگران و ناراحت می کند و رعب و وحشت و بی اعتمادی را به دلهای سران رژیم صهیونیستی وارد می کند،ما به صهیونیستها اطمینان می دهیم که لبنانی ها همانند گذشته،همچنانکه با مقاومت خود قدرتمند بوده و خواهند بود،در دموکراسی نیز بزرگ خواهند بود و تمایل دارند تا نتیجه انتخابات و پیروزی وحدت لبنان،برای اسرائیلی ها نگران کننده باشد.



رئیس پارلمان لبنان گفت : اگر مقاومت به خاطر حمایت از مرزهای کشور است،دموکراسی هم برای حمایت از جامعه و همزیستی است.