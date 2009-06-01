به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 9 فیلم با موضوع ورزش است که توحیدی مشاور فیلمنامه و شهرام مکری مشاور اجرایی پروژه بوده است.

"قاب آخر" محمد ترابی، "گذر از پنجره مه‌آلود" مرجان اشرفی‌زاده، "اینجا آسیا است" صابر میرزایی، "پای پیاده تا آفریقا" سینا گنجوی، "نابغه‌ها" کیارش اسدی‌زاده، "حداقل، تلاش می‌کنیم" ایمان پورقلی‌زاده، "سالمندان سالمند" مرتضی جذاب و "چهل تیکه" و "در پس پرده" افشین سلیمانپور فیلم‌های این مجموعه هستند که از شبکه دو یا چهار روی آنتن می‌رود.

این فیلم‌ها را احمد طلایی در طوبی فیلم تهیه کرده و سازمان ورزشی شهرداری تهران در تولید آنها سهیم بوده است. تصویربرداری فیلم‌ها دی و بهمن پارسال در تهران انجام شده و مراحل فنی فروردین‌ماه به پایان رسیده و فیلم‌ها آماده پخش است. مدت زمان هر فیلم 10 تا 15 دقیقه است.