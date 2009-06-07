فدراسیون دوچرخه سواری به دنبال تضعیف ماست/ با هم تبانی کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز برترین تیم آسیا در رنکینگ سال 2008 با پشت سر گذاشتن چند تور بین المللی موفق شد در هشتمین ماه از رنکینگ سال 2009 به رده دوم آسیا صعود کند اما هنوز در لیگ های داخلی باشگاه های ایران به موفقیت دست پیدا نکرده است.

این روند نزولی تیم پتروشیمی تبریز در حالی در لیگ دوچرخه سواری بوقوع پیوسته که شاهد انتقاداتی از سوی فدراسیون یا برخی باشگاه ها به روند تیمداری این تیم در لیگ برتر هستیم.

مربی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز درگفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این انتقادات با بیان اینکه 95 درصد اعضاء تیم ما را رکابزنان بومی استان آذربایجان تشکیل می دهند، گفت: این طبیعی است که رکابزنان ترجیح بدهند در تیم باشگاهی استان سکونت خود حضور داشته باشند تا جذب دیگر تیم های باشگاهی شوند. از بین رکابزنان مطرح تنها حسین عسگری بدلیل شاغل بودن در نفت در ترکیب تیم پتروشیمی حضور دارد و طبق قانون زمانیکه ورزشکاری کارمند رسمی نفت است نمی تواند در هیچ تیم باشگاهی دیگری حضور داشته باشد .

تنها سه ملی پوش داریم!

کاظم خاتون آبادی ادامه داد: برخی ادعا می کنند که موفقیت ما در مسابقات بدلیل در اختیار داشتن بیشترین تعداد ملی پوش است اما باید بگویم که تیم پتروشیمی تنها سه تن از اعضاء تیم ملی بزرگسالان را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه دوچرخه سواری پتروشیمی هشت سال است در لیگ تیم داری می کند، گفت: ما تنها تیم باشگاهی دوچرخه سواری در ایران هستیم که در تمامی رده های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان اقدام به تیم داری و تربیت ورزشکار کرده ایم بنابراین این حق را داریم که از رکابزنان نوجوان و جوان خود در ترکیب تیم های مختلف استفاده کنیم حتی اگر این ورزشکاران جذب تیم ملی هم شوند!

مبلغ قرارداد های پتروشیمی از دانشگاه آزاد پائین تر است

خاتون آبادی در پاسخ به اظهارات اخیر مسئولان تیم دوچرخه سواری دانشگاه آزاد مبنی بر قراردادهای بالای ورزشکاران تیم پتروشیمی گفت: رکابزنان تیم ما درمقایسه با تیم های مطرح این رشته مبالغ قرارداد کمتری را دریافت می کنند. میانگین قرارداد تیم دانشگاه آزاد با دوچرخه سواران نزدیک به 30 میلیون تومان در یک فصل است اما میانگین قراردادهای پتروشیمی در سال گذشته به 18 میلیون تومان می رسید و در برخی موارد به یک و نیم برابر کمتر از رکابزنان این تیم نیز رسیده است.

وی تصریح کرد: ما مدتها با ورزشکاران تیم خودمان درگیر این مسئله بودیم که چرا برخی از رکابزنان تیم دانشگاه آزاد مبلغ بالاتری نسبت به دوچرخه سواران ما می گیرند!

می خواهند پتروشیمی در باشگاه های ایران تضعیف شود

مربی تیم پتروشیمی تبریز با بیان اینکه نمی دانم چرا ما را می کوبند! گفت: برخی باشگاه ها و دبیر فدراسیون با هم تبانی کرده اند تا دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز در باشگاه های ایران تضعیف شود بطوریکه فدراسیون زمان برگزاری مسابقات قهرمانی و لیگ را برای کاهش امتیازات تیم پتروشیمی تغییر داد تا ما نتوانیم در این رقابتها شرکت کنیم.

وی تاکید کرد: ما تقویم مسابقات برون مرزی و تدارکاتی خود را برای کسب مقام قهرمانی آسیا در سال 2009 به فدراسیون ارائه داده ایم اما فدراسیون لیگ را در زمان اعزام ما به تور ژاپن و مسابقات قهرمانی کشور را در زمان تور اسپانیا قرار داد!

امتیازات رکابزنان پتروشیمی به رنکینگ ایران کمک می کند

خاتون آبادی تاکید کرد: امتیازات کسب شده توسط رکابزنان تیم پتروشیمی در مسابقات خارجی و تورهای برون مرزی نه تنها به ارتقاء خودشان و تیم پتروشیمی بلکه به رنکینگ تیم ایران نیز در آسیا و جهان کمک می کند. دوچرخه سواری ایران هم اکنون در صدر آسیاست و اگر امتیازات رکابزنان باشگاهی نباشد، رنکینگ کشورمان در آسیا و جهان صدمه می بیند!

به فدراسیون جهانی شکایت کرده ایم

مربی تیم پتروشیمی تبریز با بیان اینکه تقویم ما به همراه قراردادهای انگلیسی دوچرخه سواران به فدراسیون ارائه شده است گفت: طبق مقررات اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری هیچ فدراسیونی حق ندارد مسابقات داخلی را بدون حضور تیم های مطرح خود برگزار کند اما در کشور ما غیر از این عمل می شود به همین دلیل از فدراسیون دوچرخه سواری ایران به uci شکایت کرده ایم.

وی تاکید کرد: اگر فدراسیون دوچرخه سواری ایران قانون را زیر پا بگذارد برای گرفتن حق خود از طریق قوانین بین المللی uci (اتحادیه جهانی دوچرخه سواری) مسئله را پیگیری می کنیم.