به گزارش خبرگزاری مهر، کامور بخشایش درباره اهداف راه‌اندازی این پایگاه گفت: این پایگاه با هدف ارائه آخرین یافته‌ها و پژوهشهای علمی و مستند، شناسایی هر چه بهتر و درست تر ابعاد واقعه 15 خرداد و ایجاد بانک اطلاعات مستند تاریخی در موضوع قیام 15 خرداد 1342 راه‌اندازی شده است تا پژوهشگران، مورخان، نویسندگان، علاقه‌مندان و دانشجویان رشته تاریخ بتواند از اطلاعات متقن و مستند این پایگاه بهره‌مند شوند.



وی درباره گستره اطلاع‌رسانی این پایگاه گذشته از وقایع روز15خرداد توضیح داد: با توجه به اینکه قیام 15 خرداد در یکروز اتفاق افتاده اما به یقین این قیام سترگ، بسترها و زمینه‌هایی داشته که از سالهای دورتر آغاز شده است بنابراین پژوهشهای این پایگاه از ابتدای سال 1340 یعنی از زمان فوت آیت‌الله بروجردی تا آبان 1343 یعنی دوران تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه را در بر می‌گیرد.



این نویسنده در معرفی بخشهای مختلف این پایگاه، اضافه کرد: بخش "روزنامه 15 خرداد"بخش مهمی است که وقایع آغازین دهه 40 را به صورت روزشمار و با استخراج از روزنامه‌ها واسناد، به خود اختصاص داده است. از دیگر بخشهای مهم این پایگاه اطلاع‌رسانی می‌توان به سرفصلی به نام "درباره پانزده خرداد بیشتر بدانیم" اشاره کرد که از زیر مجموعه‌هایی چون کتابها، نشریات، مقالات، ادب و هنر، شهدای 15 خرداد، اسناد، کتابشناسی 15 خرداد، مصاحبه‌ها، خاطرات و... تشکیل شده است.



کامور با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد این پایگاه تاکید کرد: این پایگاه اولین پایگاهی است که به صورت تخصصی برهه‌ای از برهه‌های نهضت اسلامی را مدنظر قرار داده است.



مسئول پایگاه اطلاع رسانی 15 خرداد افزود: بخش تصویری هم با نام "راویان خاطرات" در این پایگاه گنجانده‌ایم که در آن از خاطرات شاهدان عینی قیام 15 خرداد و افراد و شخصیتهای سرشناس و آگاه به تاریخ سود برده‌ایم. این مصاحبه‌های تصویری در سالهای گذشته برای تولید سریالی درباره 15 خرداد تهیه شده بود که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است.



بخشایش در پایان گفت: خوشبختانه پایگاه 15 خرداد با آنکه مدت زیادی از عمرش نمی‌گذرد از سوی بسیاری از پژوهشگران، حتی در خارج ازکشور مورد استقبال قرار گرفته است. به یقین برای رسیدن به قله روشنی که در ذهن داریم راه زیادی فرا رویمان است و در پیمودن این راه، به حمایت، راهنمایی و همکاری یاران بیشتری نیازمندیم.