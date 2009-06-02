کسب مدال در ماکائو دور از دسترس نیست/ تالوکاران وضعیت خوبی دارند

سرمربی جدید و چینی تیم ملی تالو ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی مدت کوتاهی که به ایران آمده ام سعی کردم شرایط ملی پوشان تالو را محک بزنم و از وضعیت بدنی و تکنیکی آنها آگاه شوم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه به لحاظ جسمانی تالوکاران وضعیت خوبی دارند و در این مدت تلاش کردم که آنها را به استانداردهای تکنیکی نزدیک کنم.

"وی یالی" تجربه را مهمترین عامل در موفقیت تالوکاران می داند و می گوید: هرچه ووشوکاران بخش تالو به تجربه خود اضافه کنند قطعاً شرایط آنها با ممارست و تمرینات فشرده ایده آل تر می شود، در چین یک ورزشکار تالو روزی سه نوبت تمرین می کند درحالی که در ایران هنوز ملی پوشان با این نوع تمرینات فشرده و طاقت فرسا خو نگرفته اند.

این مربی چینی اضافه کرد: مسابقات جوانان آسیا در ماکائو می تواند میدانی برای کسب تجربه ملی پوشان جوان تالو باشد هر چند مسابقات رسمی جای تجربه اندونزی نیست ولی بهرحال رقابتهای رده های سنی پایه پیش زمینه مسابقات قهرمانی آسیایی و جهانی بزرگسالان است.

وی در خصوص شرایط ووشو ایران گفت: قبل از اینکه به ایران بیایم درباره ووشوی این کشور تحقیق کردم و با دوستانم مشورت نمودم، ووشو در ایران در مسیر پیشرفت و رشد قرار دارد و با حمایت و پشتیبانی علی نژاد به عنوان یک مدیر دلسوز و توانمند می توان به آینده ووشوی ایران امیدوار بود.