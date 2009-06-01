مجریان زمینه حضور حداکثری مردم را در حماسه حضور فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه نحوه برگزاری این انتخابات و حضور مردم در عرصه برای کشورهای منطقه، جهان و نظام سلطه جهانی و برخی از گروه‌ها در داخل بسیار مهم است، گفت: از دیدگاه صاحب نظران و تحلیل‌گران سیاسی رمز شکست ناپذیری انقلاب اسلامی در سه دهه‌ اخیر با وجود انواع کارشکنیها و شیطنتهایی که از سوی استکبار نسبت به انقلاب شده، التزام عملی انقلاب به اسلام ناب و اتکای آن به آرا مردم است.

وی با بیان اینکه بر خلاف ایران اسلامی در اکثر کشورهای دنیا نتیجه انتخابات از قبل مشخص است، اظهار داشت: در بین کشورهای مدعی دموکراسی تنها ایران اسلامی است که در آن انتخاباتی واقعی و با اتکا به آرای مردم صورت می پذیرد و تاکنون در هیچ دوره‌ای از انتخابات حضور مردم ایران در پای صندوق های رأی کمتر از ۵۰ درصد نبوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با تکید بر همکاری و همراهی نامزدها و هواداران آنها در نحوه تبلیغات و برگزاری انتخابات با عوامل اجرایی، تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن در استان را ۱ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۲۴۰ نفر عنوان کرد و گفت : تعداد دو هزار و 706 شعبه اخذ رأی در استان وجود دارد و بیش از ۴۰ هزار نفر در امر برگزاری انتخابات حضور دارند.

وی در ادامه با تقدیر از عملکرد کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات استان گفت: این کمیته در کاری جدید و مثبت با در نظر گرفتن یک اتاق ویژه با امکانات کامل رایانه ای و ارتباطی برای خبرنگاران ۵۰ روز قبل از زمان برگزاری انتخابات مهیای حضور شد.



علی اصغر حسینی، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری یکی ازکاستی های انتخابات گذشته را عدم پرداخت حق الزحمه متولیان مساجد و مدارسی که جزء شعب اخذ رأی بوده اند اعلام کرد و افزود: این مسئله در انتخابات این دوره لحاظ شده و با افتتاح حساب سیبا و واریز مبالغ تعیین شده به حساب این افراد این مشکل نیز حل شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون انتخابات کلیه سازمانها و نهادهای دولتی باید کارکنان و سایر امکانات خود را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند، اظهار داشت: براساس قانون انتخابات اعضای شعب آرا نمی توانند بیش از پنج نفر باشند.

حسینی با بیان اینکه برای تمامی اعضای کارت شناسایی ممهور به مهر فرمانداری تهیه شده است، گفت: تمامی نامزدها و ستادهای آنها موظفند نمایندگان خود را جهت حضور در شعب اخذ رأی تا پنج روز قبل از شروع رأی گیری معرفی نمایند.

وی با بیان اینکه هرگونه آثار تبلیغاتی و پوستر ها باید حداکثر تا یک روز قبل از رأی گیری از شعب اخذ رأی جمع آوری گردد، گفت: تاکنون ۶۳ جلسه در خصوص فن آوری، ۶۲ جلسه هیأت اجرایی و ۱۲۵ جلسه ستاد انتخاباتی نیز در شهرستان ها جهت آمادگی هرچه بیشتر در برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تشکیل شد.

کمال رستمعلی، مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان با اعلام تشکیل این کمیته در استان و شهرستان ها گفت: با شناسایی مسئولین کمیته های اطلاع رسانی و تبلیغات در شهرستان ها و فرستادن اسامی و مشخصات کامل این افراد به وزارت کشور و تعریف وظایف هریک از آنها ، بر طبق برنامه دریافتی از سوی ستاد انتخابات کشور و همچنین برنامه های ارائه شده از سوی کمیته استان در حال انجام است.

رستمعلی با اعلام اینکه هر دو روز یک بار اخبار انتخاباتی استان به وزارت کشور ارسال می شود، اظهار داشت: با ایجاد منوی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سایت استانداری و قرار دادن کلیه دستورالعمل ها ، اطلاعیه ها و جلسات به همراه تصاویر اطلاعات و اخبار انتخاباتی در اختیار علاقه مندان و اصحاب رسانه قرار می گیرد.

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان از انجام دو مرحله نظر سنجی خبر داد و افزود: نظر سنجی طی دو مرحله در خصوص انتخابات و میزان آرای مردم انجام شد که نتایج آن به وزارت کشور ارسال شد.