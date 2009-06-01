بازار تاریخی سرایان در خراسان جنوبی مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید مجتبی موسوی صبح دوشنبه در جریان بازدید از این بنای تاریخی با بیان اینکه این مجموعه در حاشیه جنوبی شهر سرایان واقع شده و در گذشته هسته مرکزی شهررا تشکیل می داده است، گفت: این بازار شامل سه راستا می باشد که ارتباط بین مسجد و دیگر بناهای مجاور را نیز برقرار می کند.

وی با بیان اینکه بازار میثم سرایان در حال حاضر رونق خود را از دست داده و جز چند حجره بقیه متروکه شده اند، اظهار داشت: این بازار در گذشته بازار اصلی شهر بوده و رونق فراوانی داشته است.

موسوی اضافه کرد: در سال جاری در راستای حفظ و احیای بناهای تاریخی نمایندگی میراث فرهنگی این شهرستان اقدام به مرمت و نماسازی مجموعه نموده که در آینده نیز با هدف اشتغال جوانان و ترویج و حفظ مشاغل صنایع دستی، ایجاد بازارچه صنایع دستی مد نظر خواهد بود.

به گفته وی از جمله صنایع دستی که در گذشته در این مجموعه تولید می شده می توان به نمد، ابزار آلات فلزی، جاجیم و زنگوله و ابزار چوبی اشاره کرد که کارگاه های این صنایع نیز در قسمتی از بازار در جنب کاروانسرا قرار گرفته است.

وی در ادامه از برگزاری کلاس های آموزشی صنایع دستی در روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای حفظ و ترویج رشته های صنایع دستی و کمک به اقتصاد خانواده های روستایی یک دوره کلاسهای آموزشی در رشته های معرق چوب و گلیم بافی در روستای دوحصاران برگزار شد.

موسوی تعداد هنرآموزان این کلاس ها را 30 نفر ذکر کرد و افزود: کارآموزان در این کلاس ها در یک دوره دو ماهه آموزش های لازم را توسط مربیان مجرب به کسب کرده و در پایان به این افراد گواهی نامه مهارت اعطا شده است.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرایان ادامه داد: نمایندگی میراث در نظر دارد تا دوره های مشابهی را در سایر رشته های مورد تقاضا در دیگر روستاهای شهرستان برگزار کند.

موسوی در پایان یادآور شد: تاکنون مرکز آموزش صنایع دستی شهرستان اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی صنایع دستی در رشته های معرق چوب، سرمه دوزی، منجوق دوزی، قلم زنی مس، پیکر تراشی، سفالگری و گلیم بافی در شهرستان سرایان، آیسک و سه قلعه نموده که تعداد 450 نفر در این کلاس ها شرکت و گواهینامه معتبر آموزشی دریافت کرده اند.