هیچ گزارش مستندی در مورد استفاده دانشجویان از ریتالین وجود ندارد

افسانه صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اضطراب در زمان امتحان یک موضوع طبیعی است و در غیر این صورت باید حساسیت ایجاد کند اما اینکه در آستانه امتحانات عنوان می شود که دانشجویان از ریتالین استفاده می کنند در هیچ جا آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اینکه شنیده شده است دانشجویان به خاطر تقویت حافظه و بیداری آن را مصرف می کنند در هیچ گزارشی به صورت مستند به دفتر مشاوره وزارت بهداشت ارائه نشده است.

صادقی اظهار داشت: دانشجویان در زمان امتحانات با کمبودهایی در مهارتهای مطالعه و نداشتن برنامه ریزی برای مطالعه دروس مواجه هستند و از سوی دیگر دانشجویانی که در خوابگاهها حضور دارند دارای مسئولیتهای چندگانه ای هستند که این موضوع اضطراب آنها برای زمان امتحان افزایش می دهد.

وی با رد موضوعاتی از جمله مصرف بیشتر مواد دارویی از سوی دانشجویان علوم پزشکی خاطرنشان کرد: استفاده طولانی مدت از هر دارویی عوارض ناهنجاری برای فرد دارد و دانشجویان علوم پزشکی از سایر دانشجویان کشور نسبت به این موضوع از آگاهی بیشتری برخوردارند و برخورد مناسب تری نسبت به این موضوعات دارند.

مسئول دفتر مرکزی مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت تاکید کرد: شایعات در مورد مصرف این گونه مواد از سوی دانشجویان صحیح نیست و دفاتر مشاوره خوابگاهها نیز سعی کردند که با ارائه راهکار و روشهای متعدد مشاوره ای به دانشجویانی که به دلیل اضطراب بیش از اندازه در زمان امتحان دچار احتلال عملکرد می شوند، کمک کنند.