وقتی اوضاع اقتصاد خراب باشد پولی برای اوقات فراغت نمی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدضیاء قائم مقام فراهانی با بیان اینکه اوقات فراغت هم باید هدفمند بوده وهم باید بتوان آن را برنامه ریزی و مدیریت کرد، گفت: هم فرد و هم سیستمهای اجتماعی ملزم به تهیه ، تسهیل و برقراری شرایط و امکانات لازم برای بهره بردن از اوقات فراغت (برای شخص خود) و در سطح اجتماعی برای آحاد اجتماع از هر دو جنس، برای سنین مختلف و در ارتباط با فرهنگ جامعه هستند.

وی ایجاد هنجارهای نظام اوقات فراغتی را ناشی از نگرش فرد، خانواده، یک قومیت و یا فرهنگ خاص عنوان کرد و اظهارداشت: اگر امکانات و تسهیلات لازم برای گذران مناسب اوقات فراغت در سنین مختلف فراهم بوده باشد، ولی شخص یا اشخاصی از آن نخواهند بهره بگیرند به نوعی یک انتخاب را انجام داه اند. اما اگر دولتها توان ایجاد امکانات لازم را نداشته باشند و فرد بخواهد که از فرصت فراغت خود به نحو مطلوب استفاده کند آنوقت باید چه کند.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: هنجارها را سن و سال، قواعد اجتماعی و شرایط فرهنگی تعیین می کند اما همه اینها به نوعی با نگرش اجتماعی و شرایط اقتصادی و ارزشی که سیستمهای اجتماعی و حکومتی برای رفاه و خوشی و لذت بردن مردم قائل می شوند ارتباط پیدا می کند.

وی تاکید کرد: اوقات فراغت جدا از زندگی عادی، جدا از مسائل اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیست و همه این مسائل در ارتباط با شخص، سن، جنس و حتی شرایط فردی معنا و مفهوم خاص پیدا می کنند.

قائم مقام فراهانی با اشاره به متفاوت بودن سبک گذران اوقات فراغت در کشورهای مختلف گفت: برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در این مقوله باید به نظامهای سیاسی مختلف، فرهنگها و ادیان مختلف و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جوامع توجه داشت.

قائم مقام فراهانی در این باره ادامه داد: وقتی اقتصاد خراب است و پول دست مردم نیست یا اگر هست صرف امور ضروری می شود. در این مواقع حتی کار در دو نوبت صبح وعصر هم نتیجه نمی دهد و در نتیجه اساسا پولی برای تفریح و اوقات فراغت باقی نمی ماند. به عبارت دیگر در سبد هزینه خانوار، هیچ مبلغی برای این اوقات در نظر گرفته نمی شود.

قائم مقام فراهانی با بیان اینکه گروههای همسالان و گروه های اجتماعی خاص نگرشها و نیازهای خاص خود را دارند معتقد است: برای این گروهها بایستی با مشارکت خود آنان در تمام مراحل از سنجش نیاز گرفته تا برنامه ریزی واجرا برنامه مشخص و مدونی برای اوقات فراغت تنظیم و وسایل و ابزار آن را فراهم کرد.