کار چندانی برای اوقات فراغت جوانان انجام نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش قنبری در خصوص اقدامات مجلس برای اوقات فراغت جوانان بیان کرد: با توجه به این که مسایل مهمتری برای رسیدگی به مشکلات جوانان از جمله مسکن ، اشتغال و ... وجود دارد به مقوله اوقات فراغت کمتر پرداخته شده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بحث اوقات فراغت گفت : این مسئله هم در دولت وهم در مجلس مورد بی توجهی قرارگرفته است .

وی اذعان داشت : البته در مجلس فراکسیونی تحت عنوان فراکسیون جوانان تشکیل شده است که یکی از دغدغه های این فراکسیون پرداختن وبررسی مسائل اوقات فراغت جوانان است.

قنبری ادامه داد: قرار است در این فراکسیون امکانات موجود در ارگان های دولتی و غیر دولتی که بتوان از آن ها برای جوانان استفاده کرد ، مورد مطالعه وبررسی قرار گیرد تا در راستای پرکردن اوقات فراغت جوانان از آنها استفاده بهینه شود.

نماینده مردم در مجلس با اشاره به لایحه اوقات فراغت که سال گذشته از طرف دولت به مجلس داده شده است، گفت : در حال حاضر به سبب تعدد لوایح فرصتی برای طرح این لایحه فراهم نشده است، البته تلاش بر این است تا در فراکسیون جوانان طرحی را با این عنوان آماده کرده و با قید فوریت به تصویب برسانیم.

وی تاکید کرد: به شدت به عملکرد سازمان ملی جوانان انتقاد وارد است چرا که در زمینه اوقات فراغت جوانان کار خاصی انجام نداده است و در دولت هشتم این سازمان درخشش بیشتری در زمینه اوقات فراغت جوانان داشته و در این دولت تنها نامی از سازمان باقی مانده است.