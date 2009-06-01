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۱۱ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۲

برای انتخاب سرمربی جدید؛

کمیته فنی باشگاه پاس در غیاب پورحیدری تشکیل جلسه می دهد

کمیته فنی باشگاه پاس در غیاب پورحیدری تشکیل جلسه می دهد

کمیته فنی باشگاه پاس همدان عصر یکشنبه تشکیل جلسه می دهد تا نتایج و عملکرد این تیم در فصل گذشته را بررسی کرده و برای انتخاب سرمربی سبزپوشان در فصل آینده تصمیم گیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه مسئولان باشگاه پاس با چهار مربی داخلی و خارجی برای هدایت این تیم در فصل آینده وارد مذاکره شده‌اند، کمیته فنی این باشگاه عصر دوشنبه تشکیل جلسه می دهد تا در خصوص انتخاب گزینه مورد نظر باشگاه به جمع بندی نهایی برسد.

جلسه کمیته فنی باشگاه پاس درحالی برگزار می شود که منصور پورحیدری، مدیرفنی تیم فوتبال پاس همدان و اصلی ترین حامی وینگو بگوویچ همراه تیم ملی در چین بسر می برد و نمی تواند در این نشست حضور داشته باشد. با این شرایط می توان تصور کرد که در نشست مسئولان باشگاه پاس جمع بندی ها به ضرر وینگو بگوویچ خواهد بود.

از علیرضا منصوریان به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی هدایت تیم فوتبال پاس همدان یاد می شود که ظاهرا مذاکراتی هم با مسئولان این باشگاه داشته است.

کد مطلب 889182

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