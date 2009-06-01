کتاب "دستهای کوچک دعا" برگزیده دعاهای کودکان جهان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این کتاب شامل ادعیه برگزیده کودکان جهان در سومین جشنواره سراسری و اولین جشنواره بین المللی دستهای کوچک دعا با موضوع بهترین دعای تحویل سال از زبان کودکان و نوجوانان در دو جلد منتشر شد.

حسن نجفی رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی در خصوص انتشار این کتاب گفت: با توجه به استقبال کودکان کشورهای مختلف جهان از این جشنواره، کتاب دعاهای کودکان نیز در دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر گردید.

به گفته وی، ‌بدین ترتیب همه کودکان جهان با زبان بین المللی دعا به عنوان نقطه مشترک تمامی ادیان الهی آشنا می شوند.

حسن نجفی در ادامه با اشاره به اینکه فطرت مرز،رنگ، قوم و ملت نمی شناسد از همه بزرگسالان خواست تا با تفکر در این کتاب و دعاهای کودکانه ، خدا را در لابه لای اندیشه های پاک و بی آلایش نونهالان جستجو کنند.

وی با اعلام اینکه کتاب مزبور ویژه گروه سنی "ب"و"ج"و"د" طراحی شده است، گفت: نظر به شمول کلی این جشنواره بر سایر هنرها در گردآوری کتاب "دستهای کوچک دعا" گروهی از تصویرسازان استان برداشت های خود از مکتوبات کودکان را تصویرسازی کرده اند.

نجفی در ادامه از همکاری سایر هنرمندان رشته های مختلف با دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: فیلمسازان، آهنگسازان، عکاسان و داستان نویسان نیز طرحهایی برای ترویج مفهوم دعاهای کودکان به حوزه هنری استان ارسال داشته اند.

برای گردآوری کتاب دستهای کوچک دعا در قطع خشتی مینا ملکی و سعید لطف الهی تحت عنوان مترجم و خانمها مردی، بهاری، مشکبار، حسن زاده، شیوا، صلح کننده، مهدوی و ارجمندی با سرپرستی بهنازعبدالله پور به عنوان پدیدآورندگان تصویری همکاری داشته اند.