به گزارش خبرگزاری مهر، "قصیده شب نمناک" داستان مادر و پسری است که به دلیل فوت پدر خانواده هزینه‌های خانه را تأمین می‌کنند. این در حالی است که دختر و پسر کوچکتر خانواده نیازهایی دارند که با شرایط اقتصادی خانواده همخوانی ندارد.

گیتی قاسمی، پوریا سیار، شبنم خزری، محمد حسینی و یعقوب صباحی بازیگران این نمایش هستند و سعید حسن‌لو طراحی صحنه را بر عهده دارد. "قصیده شب نمناک" برنده جایزه بزرگ ادبیات نمایشی خانه تئاتر در سال 87، مسابقه نمایشنامه‌نویسی اکبر رادی در سال 86، مسابقه نمایشنامه‌نویسی استان تهران در سال 86 و متن برتر و جایزه کارگردانی و بازیگری مرد در دهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران بوده است.