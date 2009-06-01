به گزارش خبرنگار مهر، پرویز داوودی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه پیام نور با بیان این مطلب افزود: ما دینی داریم که از 1400 سال قبل بر مبنای علم شکل گرفت و فرهنگی داریم که از علم استقبال کرد و آن را به عنوان عامل رشد مطرح کرد.

وی خاطرنشان کرد: در اروپا وقتی رنسانس شد دین تحریف شده اروپایی جلوی علم را گرفت و شاهد آن هستیم که تحولات علمی پس از رنسانس صحبتی از خدا و ارزشهای دینی ندارد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: آمریکا امروز از مرگ بر آمریکاهای ما و از فناوری هسته ای ما نمی ترسد بلکه چون ایران را رقیب خود می داند و از تواناییهای جوانان ما مطلع است از ایران می ترسد. آمریکا تاریخ ایران و اسلام را به خوبی می داند و از ادغام این دو هراس دارد.

وی افزود: امروز فضای کشور برای فعالیت آماده شده اما توانایی های امروز ایران دو روزه به دست نیامده بلکه گذشتگان هم در این موفقیتها نقش داشته اند اما این توانایی‌ها نه تنها شروع بلکه تلنگری به پیکر قدرتهای پوشالی و توخالی جهان است.

داوودی تاکید کرد: امروز در کشور اگر خدماتی ارائه شده و دیده می شود اتفاق ویژه ای نیست زیرا این همان کارهایی است که متخصصان سابق انجام داده اند. مگر می شود که علم به این پیچیدگی را ظرف مدت سه یا چهار سال به این رشد رساند. اما در گذشته دانشمندان را از فعالیت می ترساندند و می گفتند که نباید قدرتها را ناراحت کرد که این امر در سالهای اخیر برعکس شده و ما تاکید کردیم که باید در مقابل آنها ایستاد.

این مقام مسئول تصریح کرد: هنری که احمدی نژاد داشت این بود که میراث ما را عملیاتی کرد و هویت ابرقدرتی که با هیبت آمده بود برای مردم برملا کرد و این گونه است که اکنون تمام تجربیات بر روی سطح قرار گرفته و شکوفا شده است.

وی گفت: در سال 83 کتابی در سازمان برنامه تحت عنوان مبانی نظری برنامه چهارم منتشر شد که در آن آمده بود که بحث جهاد و دفاع مقدس جهالت است و حتی عنوان شده بود که نیازی به سلاح در ایران نداریم و ایران باید حداکثر نوچه قدرتها باشد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: امروز این روحیه خودباوری در میان جوانان به جایی رسیده است که مورد تقدیر جهانیان قرار گرفته و به انجام کارهایی دست می زنند که تعجب همگان را برانگیخته اند.