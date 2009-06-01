وزیر اقتصاد به عشق آباد می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران به همراه هیئت همراه که متشکل از معاونین وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی است، جهت شرکت در سی و چهارمین اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی عازم عشق آباد پایتخت ترکمنستان می شود.

بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: بانک توسعه اسلامی هر ساله نشستهایی را در قالب اجلاس سالانه و با حضور اعضا هیئت عامل بانک که متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی است، برگزار می‌ کند که این نشست در روزهای 12 و 13 خرداد ماه جاری برگزار خواهد شد.

وی افزود: طی این اجلاس علاوه بر بررسی روند اقتصاد جهانی، گزارش فعالیتهای مختلف بانک، صورت حسابهای مالی بانک و موسسات وابسته و همچنین صندوقهای تخصصی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همچنین ترسیم فعالیت و رویکرد اصلی بانک طی سال آینده از جمله مباحث دستور کار اجلاس مذکور است.

علیشیری تصریح کرد: با توجه به تعاملات مثبت و سازنده ایران با بانک توسعه اسلامی، همکاریهای دو جانبه فی مابین در حال افزایش است و طی سالهای اخیر ایران توانسته اعتبارات قابل توجهی را از محل بانک توسعه اسلامی جهت اجرای بسیاری از پروژه‌های‌ زیربنایی و تامین مالی نیازهای وارداتی صنایع و موسسات تولیدی کشورمان جذب نماید.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای فعال بانک توسعه اسلامی، همواره نقش موثری در تصمیم‌ گیریهای اساسی بانک توسعه اسلامی داشته و چهارمین سهامدار بانک مذکور است.