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۱۱ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۲۵

از میان اخبار

چینی‌ها از کشتن مرغ با سم مار منع شدند

چینی‌ها از کشتن مرغ با سم مار منع شدند

مدیران وزارت بهداشت چین در بیانیه‌ای خطاب به تمامی صاحبان رستوران‌ اعلام کرده که روش کشتن مرغ‌ و جوجه‌ می‌بایست تغیر کند و دیگر هیچ رستورانی حق ندارد با استفاده از زهر نیش مار طیور مورد نیازش را بکشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، در سالهای اخیر بیشتر آشپزهای چینی برای کشتن مرغ  و جوجه از روش آسان و کم‌ هزینه دادن سم به طیور استفاده می‌کنند و کمتر رستورانی روش سر بریدن را برای کشتن مرغ و جوجه بکار می‌گیرد.

مسئولان بهداشت با نصب آگهی‌ بر تابلو اعلانات رستورانها به مشتری‌ها گفته‌اند که مواظب نحوه کشته شدن مرغ و جوجه داخل غذایشان باشند و در صورت مشاهده تخلف، پلیس را در جریان قرار دهند.

بسیاری از آشپزهای چینی اعتقاد دارند با قرار دادن مار در داخل قفس نگهداری از طیور یا اضافه کردن سم مار به غذای مرغ و جوجه‌ها طعم گوشت این پرندگان لذیذتر می‌شود اما پزشکان بر این باورند که پس از کشته شدن طیور با این روش، سم داخل اعضای بدن مرغ و جوجه‌ها باقی می‌ماند و سبب بروز مسمومیتها شدید و کشنده می‌شود.

کد مطلب 889412

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