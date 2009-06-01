به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، در سالهای اخیر بیشتر آشپزهای چینی برای کشتن مرغ و جوجه از روش آسان و کم هزینه دادن سم به طیور استفاده میکنند و کمتر رستورانی روش سر بریدن را برای کشتن مرغ و جوجه بکار میگیرد.
مسئولان بهداشت با نصب آگهی بر تابلو اعلانات رستورانها به مشتریها گفتهاند که مواظب نحوه کشته شدن مرغ و جوجه داخل غذایشان باشند و در صورت مشاهده تخلف، پلیس را در جریان قرار دهند.
بسیاری از آشپزهای چینی اعتقاد دارند با قرار دادن مار در داخل قفس نگهداری از طیور یا اضافه کردن سم مار به غذای مرغ و جوجهها طعم گوشت این پرندگان لذیذتر میشود اما پزشکان بر این باورند که پس از کشته شدن طیور با این روش، سم داخل اعضای بدن مرغ و جوجهها باقی میماند و سبب بروز مسمومیتها شدید و کشنده میشود.
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