آغاز دور دوم مذاکرات روسیه- آمریکا درباره پیمان استارت یک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دور اول مذاکرات روسیه و آمریکا درباره پیمان استارت یک، دو هفته پیش در پشت درهای بسته در ژنو انجام شده بود.

دور دوم مذاکرات تسلیحاتی مسکو و واشنگتن سه روزه اعلام شده که قرار است بعد از اتمام مذاکرات، جزئیات کمی از نتایج مذاکرات منتشر شود.

نتایج مذاکرات استارت یک قرار است در دیدار دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست روسیه- آمریکا از 6 تا 8 جولای اعلام شود.

پیمان استارت یک که منجر به کاهش تولید شش هزار کلاهک هسته ای دور برد یا استراتژیکی شده قرار است در ماه دسامبر پایان یابد،. در پیمان بعدی مسکو کاهش کلاهکهای هسته ای بین هزار و 700 و دو هزار و 200 تا آخر سال 2012 خواستار شده است.