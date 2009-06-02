مطالعات فاز دوم سد دشت پلنگ پایان یافت

شهلا شباک در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه با احداث سد دشت پلنگ حدود 52 میلیون متر مکعب آب ذخیره خواهد شد، افزود: این سد به صورت خاکی و با هسته آسفالتی احداث خواهد شد.

وی اظهار داشت: هدف از احداث این سد جلوگیری از وقوع سیلابهای مخرب و تامین آب شرب مورد نیاز منطقه است.

نماینده مجری طرح شرکت آب منطقه ای استان بوشهر گفت: حدود 34 میلیون متر مکعب از آبهای ذخیره شده در پشت این سد به مصرف شرب خواهد رسید و سهم محیط زیست و حقابه بران به ترتیب حدود شش و 12 میلیون متر مکعب خواهد بود.

شباک بدون اشاره به ساخت به زمان ساخت این سد ابراز امیدواری کرد که با احداث سد دشت پلنگ آب شرب منطقه از وضعیت مطلوبتری برخوردار شود.

سد دشت پلنگ در شهرستان دشتی و بر روی رودخانه این منطقه احداث خواهد شد.