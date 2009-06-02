وظیفه بسیج تلاش برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن دهمین انتخابات ریاست جمهوری نشست ارتقای بینش سیاسی بسیجیان سازمان صدا و سیما در سالن رضوان مرکز بسیج رسانه ملی برگزار شد.
علی دارابی، قائم مقام صدا و سیما در این نشست که جمعی از بسیجیان رسانه ملی حضورداشتند، گفت: اداره امور در کشور با اتکا به آرای عمومی و از طریق انتخابات محقق میشود و طبیعتاً این سازوکاری برای مردمسالاری دینی و تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه انتخابات به صورت یک اصل قانونمند (اصل ششم قانون اساسی) در کشور ما نهادینه شده است، افزود: انتخابات نماد اقتدار ملی و مردمسالاری دینی است و بنابراین هرچه مشارکت در انتخابات بیشتر باشد موجب تقویت نظام، امید به آینده و بازدارندگی تهدیدات میشود و بر این اساس وظیفه همه ما بویژه بسیجیان این است که در جهت مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات تلاش کنیم.
دارابی با تأکید بر سیاست بیطرفی رسانه ملی در انتخابات، نشانه این بیطرفی را عدالت و انصاف در اختصاص فرصتهای برابر انتخاباتی به نامزدهای ریاست جمهوری دانست.
قائممقام سازمان صدا وسیما با اشاره به پیشینه بحث "رفتار انتخاباتی" در رشتههای علوم سیاسی و علوم اجتماعی گفت: تحلیلهای انتخاباتی اگر براساس تئوریهای علمی بنا شده باشد میتواند موجب شناخت بهتر فضای انتخاباتی شود و توجه به این یافتهها برای رسانه ملی که با افکار عمومی و مخاطب و پیام سروکار دارد میتواند کارساز و راهگشا باشد.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت فعال مردم در انتخابات حامیان نامزدها را از ستیزهجویی، سیاهنمایی، تخریب نامزدها و نادیده انگاشتن دستاوردهای نظام برحذر داشت و گفت: وظیفه ما بهعنوان فرزندان انقلاب این است که با توجه به معیارهای حداکثری که رهبر فرمودهاند چون: اصلح، کاردان، عالم به اوضاع سیاسی جهان و وفادار به قانون اساسی و دارای حسن سابقه رأی بدهیم.
دارابی در پایان با تأکید بر نقش بسیار جدی بسیج در انتخابات گفت: باید از همه توان برای اطلاعرسانی و دعوت بیشتر مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات استفاده کنیم.
نظر شما