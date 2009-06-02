راهپیمایی پیروان کلیسای ارتدکس روسیه علیه سقط جنین در مسکو

یک هزار نفر از پیروان کلیسای ارتدکس روسیه دیروز دوشنبه اول ژوئن ( 11 خرداد ماه) در مسکو علیه سقط جنین راهپیمایی کردند. یکی از کشیشان ارتدکسی که در این راهپیمایی سخنرانی می‌کرد سقط جنین را به قتل تشبیه کرد و گفت: این امر از نظر اخلاقی محکوم و گناه بزرگی محسوب می‌شود که قربانیان بیگناهی را به کشتن می‌دهد. کودکان بی‌گناه در یک طرف این نبرد و بزرگسالان، پزشکان و پدران و مادران در سوی دیگر نبرد علیه آنها قرار گرفته‌اند.

همکاری عربستان و مصر در مبارزه با آنفلوآنزای خوکی در موسم حج

وزیر گردشگری مصر طی ارتباط تلفنی با مقامات مسئول حج عربستان بر همکاریهای مستمر و دوجانبه برای مبارزه با انتشار ویروس آنفلوآنزای خوکی تأکید کرد و گفت که آمادگی لازم دارد تا در موسم حج امسال با این پدیده مبارزه کند و نسبت به چگونگی پیشگیری از این بیماری و اطلاع رسانی زائران در دورشدن از ازدحام جمعیت اطلاع‌رسانی کند.

وزارت اوقاف فلسطین ورود کارشناسان صهیونیست به مسجدالاقصی را محکوم کرد

وزیر اوقاف و امور دینی فلسطین تعرضات رژیم اشغالگر اسرائیل به مساجد و قبرستانهای قدس را به‌شدت محکوم کرد و اظهار داشت که سه نفر از کارشناسان صهیونیست با حمایت نیروهای پلیس به حیاط مسجدالاقصی آمده و به اماکنی که ورود آن برای شهروندان ممنوع است، وارد شدند و ضمن تفحص و جستجو به عکس‌برداری و فیلمبرداری از اماکن مقدس مسلمانان چون نمازخانه مروانی پرداختند. آنها در چارچوب برنامه‌های گردشگری صهیونیستها بدون هماهنگی با اداره اوقاف اسلامی فلسطین به این کار پرداختند.

برگزاری نمایشگاه عکس در قدس

دانشگاه قدس به مناسبت انتخاب شدن قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009، نمایشگاه عکس هنرمندان را برگزار کرد. این نمایشگاه خیابانها، کوچه‌ها، منطقه‌ها، محله‌های قدس و الخلیل را به تصویر می‌کشد. برخی از این عکسها در نمایشگاههای مختلف بین‌المللی چون هلند نیز مشارکت کرده بودند. هدف از برگزاری این نمایشگاه نشان دادن تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلام در قدس عنوان شده است. یکی از هنرمندان در این نمایشگاه می‌گفت که عاشق خاک فلسطین و سرزمین قدس و قداست آن است.

تقدیس پاپ ژان پل دوم به تعویق افتاد

رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که تقدیس پاپ فقید کاتولیکها، ژان پل دوم ممکن است به تعویق بیفتد تا واتیکان اسناد بیشتری در رابطه با دوران 27 ساله پاپی وی جمع کند. قرار است یک کمیته از متألهان در اواسط ماه میلادی گذشته تصریح کرد که اطلاعات به دست آمده کافی نیست. همچنین کاردینال آنجلو سودانو وزیر امور خارجه و کاردینال لئوناردو ساندری معاون وی در زمان پاپی ژان پل دوم در این رابطه شهادت نداده‌اند.