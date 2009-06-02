۱۲ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۵

تاگور با "شب‌تابها "به رادیو می رود

مجموعه شعر " شب تابها" سروده رابیندرات تاگور در برنامه "نقد کتاب" رادیو تحلیل و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه شعر با حضور علیرضا بهنام  مترجم اثر در دو هفته متوالی جمعه 14 و 21 خرداد ماه از ساعت 21  تا 21:30 مورد  تفسیر و بررسی قرار می گیرد.

در این برنامه سعی خواهد شد  تا با نگاهی به این مجموعه شعر، منش و سبک نگارشی تاگور و همچنین شعر هایکو و اندیشه شاعر شرقی تحلیل و واکاوی شود.

رابیندرات تاگور نویسنده، شاعر، موسیقیدان و نقاش بنگالی، هندی، در این مجموعه تصویری از جهان و رابطه تک تک موجودات در مقابله با آن را پیش روی مخاطبان خود می گذارد. طبیعت قدرت اصلی و هسته مرکزی آثار تاگور، در این اثر زنده و پویا در یک دعوت همگانی برای رهایی، بشارت آزادی را به انسان می دهد.

برنامه نقد کتاب، به سردبیری و نویسندگی جواد عاطفه،  در گروه مطالعات فرهنگی رادیو فرهنگ، تهیه می شود.


 

