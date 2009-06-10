کشورهای ضعیف در ذخایر ژنی خواستار تسهیم منافع/ توسعه بانکهای میکروبی

شهاب الدین منتظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بانک میکروارگانیزم از ملزومات کشور است و میکروارگانیزمها جزء ذخایر ژنی ما به شمار می روند بنابراین اقدام به ایجاد این بانک کردیم و چون در دانشگاهها قابلیتهای خوبی از نظر نیروی انسانی و تخصص وجود دارد این اقدام را با همکاری دانشگاهها آغاز کردیم.

وی افزود: با توجه به توانمندیهای دانشگاهها به جای ایجاد بانک میکروبی جدید اقدام به توسعه بانکهای میکروبی دانشگاهها کردیم.

منتظمی با اشاره به استانداردهای ایجاد بانکهای ژن خاطرنشان کرد: ایجاد این بانکها باید بر اساس پروتکلها و استانداردهای خاصی باشد تا نمونه ها در شرایط استاندارد به دور از دماهای بالا و یا محیطهایی بسیار سرد بدون هیچ نوع گونه تغییری نگهداری شوند که البته این ایجاد شرایط ایده آل برای بافتها نیاز به تجربه و تخصص دارد.

وی همچنین با اشاره به همکاری این دفتر با دانشگاهها اظهار داشت: در حال حاضر با دانشگاههای تهران، علوم و فنون دریایی خرمشهر، مازندران، شهید چمران، هرمزگان، کرمان و آذربایجان شرقی همکاری داریم. این همکاریها در زمینه مطالعات تنوع زیستی، ارزیابی وضعیت جمعیت، پراکنش و تنوع بومی و مطالعات تنوع ژنتیکی است که برخی از این طرحها در حال اجرا است و برخی دیگر به زودی اجرایی می شود.

منتظمی با اشاره به همکاریهای بین المللی یادآور شد: این همکاریها بیشتر در قالب تحقیقات دانشگاهی است. در حال حاضر دانشجویان ایرانی خارج از کشور در دانشگاه محل تحصیل خود بر روی پروانه های ایرانی در حال مطالعه هستند.

تلاش کشورها برای دسترسی آسان به ذخایر ژنتیکی

مدیردفتر ذخایر ژنتیکی با بیان اینکه کنوانسیون محیط زیست اقدام به تدوین رژیمی برای تبادل ذخایر ژنتیکی کرده است به مهر گفت: یکی از مباحث کنوانسیون تنوع زیستی ABS یا دسترسی به منابع ژنتیکی است که کشورهای در حال توسعه در تلاش هستند تا به این منابع دسترسی داشته باشند که این مستلزم سهل بودن قوانین است.

وی با بیان اینکه این امر اختلاف نظرهای زیادی را ایجاد کرده است، افزود: ذخایر ژنتیکی کشورهای دارای تنوع زیستی غنی است و در مقابل کشورهای پیشرفته بحث "تسهیم منافع" را پیش گرفته اند از این رو کنوانسیون از سال قبل با ایجاد سه کارگروه تصمیم گرفت گروه در زمینه های فنی "رژیم حقوقی" و "حقوقی" بررسیهایی را انجام دهد.

منتظمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر این امر در دست اجرا است ابراز امیدواری کرد که خروجی این مطالعات به گونه ای باشد که کشورهای دنیا بتوانند حداکثر استفاده را از آن ببرند.

وی ادامه داد: اکثر کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که از نظر ذخایر ژنتیکی غنی هستند مخالف "تسهیم منافع"هستند ولی بعضی از کشورهایی که به دانش فنی ذخیره ژنی دست نیافتند موافق این طرح هستند.

منتظمی انتقال تکنولوژی و سود را از مهمترین خواسته های کشورها ذکر کرد و گفت: از این رو کارگروههای کنوانسیون محیط زیست به دنبال این هستند که مسیر را برای هر دو طرف هموار کنند.

مدیردفتر ذخایر ژنتیکی اضافه کرد: اولین حافظان طبیعت مردم هستند. ما می توانیم زمینه را فراهم کنیم ولی مردم باید از طبیعت حفاظت کنند. یکی از آفتهای ما سموم و کوهای شیمیایی است. باید استفاده از این مواد کارشناسانه باشد.

ایمنی زیستی

منتظمی با اشاره به ایجاد دبیرخانه ایمنی زیستی در سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: سازمان به عنوان مسئول ایمنی زیستی اقداماتی را انجام داده است و این دفتر به عنوان مرکزی برای اجرای کارهای تحقیقاتی و پژوهشی مطرح است که تاکنون این دفتر در این حوزه وارد نشده است تا فضای آزمایشگاهی و مطالعاتی لازم را ایجاد کند.

وی تاکید کرد: آزمایشگاههای مورد نیاز برای ایمنی زیستی نیاز به ایزولاسیونها و شرایط آزمایشگاهی ویژه ای دارد که اگر ایجاب کند فضای آن را راه اندازی می کنیم.