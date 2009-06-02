توطئه اختلاف بین شیعه وسنی توسط ضد انقلاب در زاهدان خنثی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد استاندار سیستان و بلوچستان ظهر امروز سه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت:‌ برخی از عناصر وابسته به بیگانگان در روز یکشنبه دهم خرداد همزمان با گرامیداشت سومین روز شهادت شهدای محراب در مسجد علی بن ابیطالب (ع) زاهدان در پوشش مردمی قصد آشوب و بلوا در سطح این شهر را داشتند که خوشبختانه به یاری خداوند متعال و هوشیاری مردم موحد و ولایتمدار سریعاً خنثی شد.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: این واقعه زمانی رخ داد که افرادی با نفوذ در میان جمعی از عزاداران به تحریک تعدادی از جوانان عزادار برای هتک حرمت به برخی از شرکت کنندگان در مراسم عزاداری و علمای دین مبادرت کردند.

آزاد گفت:‌ در پی این حرکت عده ای ناآگاه و غافل از این جریان سازی به جان هم افتاده و برای مدت کوتاهی نظم شهر را ملتهب کردند که با دخالت به موقع علمای تسنن و تشیع و حضور نیروی انتظامی از تسری این سناریو به دیگر مناطق شهر جلوگیری شد.

استاندار سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: ‌ساعاتی پس از این واقعه شهر زاهدان آرامش خود را بازیافت و مردم زندگی عادی خود را از سر گرفتند.