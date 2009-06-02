"مهر" در انعکاس اخبار انتخاباتی منصف است

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا جلودارزاده ظهر دوشنبه در حاشیه نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران در خبرگزاری ایلنا در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسیده بود که "عملکرد رسانه ها خصوصا خبرگزاریها را در انعکاس اخبار انتخابات چطور ارزیابی می کنید" گفت: خبرگزاری مهر همواره با رعایت اخلاق حرفه ای در عرصه خبر موفق بوده و در عرصه انتخابات نیز واقعا این خبرگزاری اخلاق رسانه ای را رعایت می کند.

وی خاطر نشان کرد: خبرگزاری مهر نسبت به سایر رسانه های منتقد و موافق هم به انعکاس کامل و واقعی اخبار دولت پرداخته و هم برنامه های تبلیغی، انتخاباتی و سیاست های نامزدها و حامیان آنها را به صورت بی طرفانه اجرا می کند.

نماینده مردم تهران در ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس همچنین با انتقاد از بداخلاقی رسانه ای از سوی برخی رسانه های حامیان دولت از مسئولان این رسانه ها خواست تا در درج و انتشار اخبار انصاف را رعایت و خدا را در نظر داشته باشند و مطامع فرد، گروه یا دسته ای را با اجر اخروی و آخرتی خود مقایسه نکنند.

جلودارزاده افزود: خبرگزاری مهر می تواند الگوی رسانه حرفه ای، اثرگذار، بیطرف، منصف و موفق برای سایر رسانه های داخل و خارج باشد.

وی همچنین به سئوالات متعدد خبرنگاران در مورد انتخابات پاسخ داد.