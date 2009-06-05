سند توسعه بخش تعاون تدوین می شود

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر گفت: بر اساس قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، سند توسعه بخش تعاون باید با همکاری برخی از دستگاهها از جمله وزارتخانه های تعاون، جهاد کشاورزی، بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تهیه شود.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی اظهار داشت: افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد تا سال پایانی برنامه پنجم و توسعه فعالیتهای تعاونیها نیاز به یک برنامه جامع و نقشه راه دارد؛ بنابراین سند مهم توسعه بخش تعاون در این حوزه تدوین خواهد شد.

رحمانی نیا تدوین سند توسعه بخش تعاون و تهیه لایحه آن را یک تصمیم استراتژیک خواند و تصریح کرد: عملیاتی شدن سند می تواند علاوه بر ایجاد شکوفایی در بخش تعاون، مبنای بودجه نویسی سالیانه بخش نیز باشد.

وی با اشاره به اینکه چنین سندی تاکنون در بخش تعاون وجود نداشته است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر کارگروههای تعیین شده از دستگاههای مختلف و ذی ربط جلساتی برای تدوین سند و بررسی راهکارها برای توسعه بخش تعاون را برگزار می کنند.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی با بیان این نکته که طی برگزاری جلسات در ماههای گذشته کار به مراحل نهایی و جمع بندی اصلی رسیده است، گفت: بخشهای مختصری از کار باقی مانده که به زودی با برگزاری جلسات پایانی نهایی خواهد شد.