۱۲ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۱

احمدلو مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران شد

دکتر محمدباقر قالیباف با صدور حکمی منصور احمدلو را به سمت مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم شهردار تهران خطاب به احمدلو آمده است: به پیشنهاد معاونت محترم مالی و اداری و نظر به سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب می‌کنم.

در بخش دیگر حکم می‌خوانیم: عزت و عظمت امروز ملت ایران در میان ملت‌های اسلامی، امنیت کشور، حرکت به سمت سازندگی، پیشرفت‌های علمی و فناوری، افزایش دانشمندان و محققان به برکت خون شهیدان و مقاومت ایثارگران است. امید است در راستای قدرشناسی از شهدا و خانواده‌های آنان یاد و خاطره دفاع مقدس و صبر و مقاومت جامعه ایثارگران را در شهرداری تهران غنیمت شمرده و برای رفع مشکل آنها از نظر خدمات درمانی، مشاوره‌ای، مددکاری، حقوقی، تسهیلات، اشتغال و... با بهره‌گیری از پتانسیل موجود با ارائه خدمت بی‌منت، بادقت و مخلصانه همه توان و تجربه خویش را به کار گیرید.

کد مطلب 890165

