احمدلو مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم شهردار تهران خطاب به احمدلو آمده است: به پیشنهاد معاونت محترم مالی و اداری و نظر به سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران منصوب می‌کنم.

در بخش دیگر حکم می‌خوانیم: عزت و عظمت امروز ملت ایران در میان ملت‌های اسلامی، امنیت کشور، حرکت به سمت سازندگی، پیشرفت‌های علمی و فناوری، افزایش دانشمندان و محققان به برکت خون شهیدان و مقاومت ایثارگران است. امید است در راستای قدرشناسی از شهدا و خانواده‌های آنان یاد و خاطره دفاع مقدس و صبر و مقاومت جامعه ایثارگران را در شهرداری تهران غنیمت شمرده و برای رفع مشکل آنها از نظر خدمات درمانی، مشاوره‌ای، مددکاری، حقوقی، تسهیلات، اشتغال و... با بهره‌گیری از پتانسیل موجود با ارائه خدمت بی‌منت، بادقت و مخلصانه همه توان و تجربه خویش را به کار گیرید.