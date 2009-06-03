بالاترین ارزش اخلاقی مدیریت پاک دستی و پاک زبانی است

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: جمع سیاست با اخلاق یکی از مسائل مهمی بوده که انقلاب اسلامی و تحولات اصلاح طلبانه جامعه به دنبال آن بوده است تا مدیریت جامعه را به سرمنزل مقصود هدایت کنند.
وی با بیان اینکه موسوی الگوی جمع اخلاق و سیاست است، بیان داشت: موسوی نشان داده که اهل قدرت طلبی نیست و این پرهیز از قدرت را در اوج تقاضاها برای حضورش در صحنه انتخابات در سال 76 و 84 نشان داده و این اوج صداقت موسوی است.
هاشمی بالاترین ارزش اخلاقی مدیریت را پاک دستی و پاک زبانی دانست و تصریح کرد: متأسفانه امروز برخی از دولتمردان درادبیات رایج سیاسی از این موضوع دور شده اند.
وی افزود: مدتی از معرفی افرادی در جایگاههای حساس نگذشته است که می بینیم این افراد هزینه های زیادی را به نظام تحمیل نمودند.
هاشمی با بیان اینکه موسوی اهل اغواگری، افراط وتفریط ، عوام فریبی و رای حرام نیست، یادآور شد: او برنامه های مدونی دارد و به کار کارشناسی ومشاوره با اهل فن اعتقاد راسخ دارد و آمده تا فرهنگ سیاسی صحیح را با روش و منش خود عرضه کند.
نظر شما