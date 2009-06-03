بالاترین ارزش اخلاقی مدیریت پاک دستی و پاک زبانی است

سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: جمع سیاست با اخلاق یکی از مسائل مهمی بوده که انقلاب اسلامی و تحولات اصلاح طلبانه جامعه به دنبال آن بوده است تا مدیریت جامعه را به سرمنزل مقصود هدایت کنند.

وی با بیان اینکه موسوی الگوی جمع اخلاق و سیاست است، بیان داشت: موسوی نشان داده که اهل قدرت طلبی نیست و این پرهیز از قدرت را در اوج تقاضاها برای حضورش در صحنه انتخابات در سال 76 و 84 نشان داده و این اوج صداقت موسوی است.

هاشمی بالاترین ارزش اخلاقی مدیریت را پاک دستی و پاک زبانی دانست و تصریح کرد: متأسفانه امروز برخی از دولتمردان درادبیات رایج سیاسی از این موضوع دور شده اند.

وی افزود: مدتی از معرفی افرادی در جایگاههای حساس نگذشته است که می بینیم این افراد هزینه های زیادی را به نظام تحمیل نمودند.