۱۲ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۳۲

نخستین جشنواره بازی‌های بومی - محلی غذا و نان در کلات برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره بازی‌های بومی محلی، غذا و نان در روستای "چهارراه" از توابع شهرستان کلات نادر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این جشنواره عصر سه شنبه در کلات بر گزار شد سید ابوالفضل میرحسینی، دبیر این جشنواره  عصر سه شنبه در جمع خبر نگاران افزود: هدف از این جشنواره حفظ و احیای این سنت‌ها است که متاسفانه برخی آن را به فراموشی سپرده‌ اند.

وی  اظهار داشت: ما توانسته ‌ایم 15 بازی محلی را در این جشنواره ضبط تلویزیونی کنیم که امر با ارزشی محسوب می‌ شود، همچنین در تلاشیم از طریق این جشنواره کلات را معرفی کنیم و در شناساندن آداب و رسوم، سنت‌ها، بازی‌ها و غذاهای محلی این دیار قدم برداریم و به نوعی آن را نشان دهیم.

مسئول انجمن‌های سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی افزود: دعوت از دهیاران شهرستان‌های بردسکن، کاشمر، مشهد و جاغرق از اقدامات این جشنواره برای شناساندن پتانسیل‌های خوب طبیعت به گردشگران است.

وی از برگزاری اولین نشست کمیته ملی طبیعت گردی استان در این مکان و همزمان با این جشنواره خبر داد.

میرحسینی افزود: امیدواریم تا پایان سال نظیر این جشنواره در تمام شهرستان‌های استان برگزار شود.

