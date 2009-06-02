به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این جشنواره عصر سه شنبه در کلات بر گزار شد سید ابوالفضل میرحسینی، دبیر این جشنواره عصر سه شنبه در جمع خبر نگاران افزود: هدف از این جشنواره حفظ و احیای این سنت‌ها است که متاسفانه برخی آن را به فراموشی سپرده‌ اند.

وی اظهار داشت: ما توانسته ‌ایم 15 بازی محلی را در این جشنواره ضبط تلویزیونی کنیم که امر با ارزشی محسوب می‌ شود، همچنین در تلاشیم از طریق این جشنواره کلات را معرفی کنیم و در شناساندن آداب و رسوم، سنت‌ها، بازی‌ها و غذاهای محلی این دیار قدم برداریم و به نوعی آن را نشان دهیم.

مسئول انجمن‌های سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی افزود: دعوت از دهیاران شهرستان‌های بردسکن، کاشمر، مشهد و جاغرق از اقدامات این جشنواره برای شناساندن پتانسیل‌های خوب طبیعت به گردشگران است.

وی از برگزاری اولین نشست کمیته ملی طبیعت گردی استان در این مکان و همزمان با این جشنواره خبر داد.

میرحسینی افزود: امیدواریم تا پایان سال نظیر این جشنواره در تمام شهرستان‌های استان برگزار شود.