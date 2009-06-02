همکاری خبرگزاری های مهر و شینهوا آغاز راه ابریشم رسانه ای میان ایران و چین است

به گزارش خبرگزاری مهر از پکن ، در این دیدار که در دومین روز از سفر هیات رسانه ای کشورمان به چین انجام شد ؛ سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به ظرفیت های خوبی که برای همکاری میان دوکشور در حوزه های مختلف از جمله در حوزه رسانه وجود دارد ، گفت : تبادل و همکاری رسانه ای میان ایران و چین باعث می شود تا دوکشور بدون استفاده از رسانه های کشورهای ثالث و غربی به طور مستقیم درجریان تحولات کشورهای یکدیگر قرار گیرند.

قشقاوی توسعه همکاری ها میان دوکشور از جمله در زمینه ساخت فیلم های مستند را مورد تاکید قرار داد و گفت : ایران وچین با برخورداری از تمدنی کهن و درخشان می توانند با ساخت فیلم های مشترک ، مانند پروژه راه ابریشم گام های بزرگی را در معرفی و فرهنگ خود بردارند.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ، ایران وچین را دو کشور تاثیر گذار و مهم در عرصه منطقه ای و جهانی دانست و گفت : ایران و چین ، جهانی فکر می کنند اما هویت آسیایی دارند .

وی همچنین از آماده شدن قرارداد همکاری میان خبرگزاری " مهر " و خبرگزاری " شینهوا " خبر داد و گفت : با امضای این قرارداد زمینه برای گسترش همکاری های رسانه ای دوکشور بیش از گذشته فراهم خواهد شد. این آغاز ایجاد راه ابریشم رسانه ای نوین است و باید ادامه یابد.

در این دیدار طرفین بر ضرورت همکاری دوجانبه و منطقه ای میان رادیو و تلویزیون های دوکشور ، تبادل و ساخت فیلم های تلویزیونی ، برگزاری هفته فیلم ، ساخت فیلم مستند درباره جاده ابریشم ، برگزاری دوره های آموزشی ویژه خبرنگاران ؛ تبادل تکنولوژی رسانه ای در زمینه رادیو و تلویزیون و تبادل هیات های رسانه ای تاکید کردند.

" تین جین " معاون سازمان تلویزیون ، فیلم و رادیو چین نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر هیات رسانه ای ایران به پکن گفت : ایران وچین با تشریک مساعی بایکدیگر می توانند زمینه ای فراهم کنند تا جهانیان با توانمندی های این دوکشور بیشتر آشنا شوند.

وی آمادگی کشورش را برای همکاری با ایران در حوزه رسانه ؛ فیلم و تلویزیون اعلام کرد و گفت : خبرگزاری های شین هوا ، ایرنا و مهر می توانند با توسعه همکاری های خود زمینه شناخت ملت های دوکشور از یکدیگر را فراهم کنند.

این مقام چینی با اشاره به حضور فیلم های ایرانی در جشنواره های مختلف بین المللی از جمله جشنواره های فیلم چین گفت : پخش فیلم های ایرانی از شبکه های تلویزیونی چین همواره مورد استقبال مردم چین بوده است.

وی گفت : معتقدم گسترش همکاری های رسانه ای میان دوکشور می تواند زمینه توسعه روابط ایران و چین در سایر زمینه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را نیز فراهم کند.

وی همچنین گزارشی از فعالیت سازمان دولتی تلویزیون ، فیلم و رادیو چین که بالاترین و تنها مرجع سیاستگذار و تصمیم گیری دراین حوزه ها در این کشور به شمار می رود به اطلاع هیات رسانه ای ایران رساند.

قشقاوی نیز در پایان با اشاره به همکاری های تلویزیونی دو کشور گفت: پشتیبانی مشترک از احداث دفاتر رادیو تلویزیونی دو کشور در پایتختها باید از سوی وزارت خارجه دو کشور به طور جدی پیگیری شود.

هیات رسانه ای ایران به ریاست " حسن قشقاوی " سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از روز گذشته برای سفری شش روزه در چین بسر می برد.