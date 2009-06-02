گزارش تصویری/ دیدارهای روز سه شنبه هیئت رسانه ایی ایرانی در چین - 1

"ما ژائوکسا" سخنگوی وزارت خارجه چین و دکتر جواد منصوری سفیر ایران در پکن
"ژانگ چانگ مینگ" معاون رادیو تلویزیون دولتی چین و حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران
عکس/ خبرگزاری مهر ـ چین
هیاتی متشکل از نمایندگان رسانه های خبری کشورمان به سرپرستی سخنگوی وزارت امور خارجه در پکن پایتخت چین با مقامات رسانه ای این کشور دیدار کرد.
"ما ژائوکسا" سخنگوی وزارت خارجه چین و دکتر جواد منصوری سفیر ایران در پکن
"ژانگ چانگ مینگ" معاون رادیو تلویزیون دولتی چین و حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران
عکس/ خبرگزاری مهر ـ چین
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