52 هزار تشکل دینی در کشور به ثبت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت ‌الاسلام حسین روحانی ‌نژاد شب سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهار داشت: ریشه‌ یابی عرفانهای کاذب و مسلکهای دروغین، زمینه را برای مهار و کنترل و مبارزه با آن آسان خواهد کرد .

وی اظهار داشت: در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی با برگزاری گفتمانهای دینی با موضوع نحله‌ های انحرافی تلاش می کند در تبیین اذهان عمومی گام بردارد.

وی با بیان این مطلب که 52 هزار تشکل دینی در سطح کشور به ثبت رسیده است، افزود: این تشکها در خنثی شدن توطئه های دشمنان نقش مهمی دارد.

تشکیل شش هزار تشکل مذهبی در جهان

وی با اشاره به گسترش فعالیتهای دینی در جهان گفت: بیش از شش هزار مسلک مذهبی معنویت گرا در جهان ایجاد شده است که بیانگر گرایش مردم به دینداری است.

حجت الاسلام روحانی ‌نژاد اظهار داشت: طرح نهضت قرآنی آموزی نقش بسزایی در گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه دارد زیرا آموزش روخوانی قرآن به نیروی های متخصص نیازمند است.

وی گفت: مبلغان دینی سازمان تبلیغات اسلامی در 17 مناسبت ملی و مذهبی برای تبلیغ به مناطق مختلف روستایی و شهری اعزام می شوند که سالانه حداقل سه هزار نفر و حداکثر 30 هزار روحانی و مبلغ دینی در سطح کشور در این مناسبتها حضور دارند.

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر شش هزار روحانی مستقر در سطح کشور وجود دارد که استقرار روحانی مستقر در مناطق بالای 50 نفر جمعیت امری ضروری است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین نیز گفت: گسترش دین اسلام در جهان نیازمند تبلیغات موثر و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه است.

آیت‌ الله باریک ‌بین افزود: مردم باید از کودکی با روخوانی، روان‌ خوانی و مفاهیم قرآنی آشنا شوند و حق و باطل را تشخیص دهند.

بومی سازی برنامه های فرهنگی اولویت سازمان تبلیغات اسلامی

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در دیدار با استاندار قزوین نیز گفت: با برنامه ریزی اصولی باید از ظرفیتهای بومی هر منطقه در تبلیغات دینی بهره برد.

حجت الاسلام روحانی نژاد یادآور شد: اولویت اصلی سازمان تبلیغات اسلامی بومی سازی برنامه های فرهنگی است که امید است آن را اجرایی کنیم.

روحانی نژاد افزود: در برنامه ریزی های دینی باید به تنوع جغرافیایی، فرهنگی و قومیتی در استانهای کشور و استعدادها و توانمندی های هر استان توجه شود تا با این کار ضمن تمرکززدایی و تفویض مسئولیتها از هنرمندان و نیروهای بومی بیشتر استفاده کنیم.

وی افزود: در حال حاضر در حوزه های مختلفی مانند هنر، فناوری اطلاعات، رسانه ها، فرهنگ عمومی، مساجد، اوقات فراغت، تشکلهای فرهنگی و مذهبی و مسائل مرتبط با جوانان فعالیتهای تاثیرگذار و خوبی انجام می شود که ساماندهی امور فرهنگی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور راه اندازی موزه سنتهای عاشورایی در استان قزوین را ضروری خواند و اظهار داشت: با توجه به ابعاد فرهنگی برنامه های توسعه ای استان و در نهایت برنامه ریزی برمبنای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی لازم است در ساخت و راه اندازی موزه سنتهای عاشورایی اقدام عاجلی صورت گیرد.

استفاده از هنر و فناوری در تبلیغ دینی

استاندار قزوین نیز استفاده از هنر و فناوری های نوین را در تبلیغات دینی مهم ارزیابی کرد و گفت: فعالان عرصه های فرهنگی و مذهبی زمانی موفق هستند که در جریان فعالیتهای فرهنگی خود دارای سبک خاصی باشند و از هنر در کارهای خود استفاده مناسب کنند.

سیدعلی اکبر طاهایی گفت: امروزه کارشناسان سازمان تبلیغات اسلامی رویکرد جامعی به فعالیتهای فرهنگی و دینی دارند و باید به سمتی حرکت کنیم که آموزه های قرآنی در متن جامعه جاری شود.

استاندار قزوین با اشاره به تدوین برنامه پنجم توسعه کشور اظهار داشت: در این برنامه که پیش نویس آن آماده شده به پیوست برنامه های فرهنگی دستگاه های اجرایی نیز توجه ویژه ای شده است.