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۱۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

"در آغاز یک روز" به پایان راه نزدیک می‌شود

"در آغاز یک روز" به پایان راه نزدیک می‌شود

فیلم تلویزیونی "در آغاز یک روز" به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه‌کنندگی پژمان لشگری‌پور مراحل پایانی میکس نهایی را سپری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیریان، پریوش نظریه، هومن سیدی، شاهرخ فروتنیان، علیرضا کمانلی‌نژاد و نسرین نصرتی بازیگران "در آغاز یک روز" هستند. داستان فیلم درباره دانشمندی برجسته است که در مقطعی از زندگی‌اش پی می‌برد فرزندی دارد که تاکنون از وجود او بی‌خبر بوده و ...

مرتضی قیدی تصویربردار، شهرام متولی‌نژاد صدابردار، سعید ملکان طراح گریم، علی ملاقلی‌پور دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، بهرام سربازی مدیر تولید، بهرام دهقانی تدوین، مهرشاد ملکوتی صداگذار و امید رئیس‌دانا آهنگساز.

توکلی فیلم‌ سینمایی "پابرهنه در بهشت" را کارگردانی کرده و "در آغاز یک روز" اولین تجربه او در تلویزیون است. این کارگردان به زودی فیلم سینمایی "پرسه در مه" را به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی در تهران کلید می‌زند که یک درام اجتماعی است و داستانی عاشقانه را روایت می‌کند.

کد مطلب 890288

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