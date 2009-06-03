طرحهای کاربردی صنایع دستی گلستان هدفمند می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، انوشیروان گرائلی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: کمیته کاربردی جهت هدفمند شدن وضعیت طرحهای کاربردی رشته های مختلف صنایع دستی در این معاونت تشکیل شده و راهکارهای ارتقا این هنر -صنعت بررسی می شود.

وی اظهار داشت: با تدابیر طراحان واحد آموزش این معاونت و بررسی رشته های مختلف این استان به طور منظم و ارائه طرحهای کاربردی نسبت به این امر مهم اقدام می شود.

وی عنوان کرد: پس از تایید این طرحها و آموزش آنها در دوره های پیشرفته و تکمیلی به هنرجویان، کاربرد طرح در محصول به اجرا در خواهد آمد.

گرائلی بیان داشت: با کاربردی کردن محصولات این استان بیش از پیش صنایع دستی گلستان معرفی و شناسانده شده و بازار فروش آن رونق گیرد.



27 رشته بومی و 32 رشته غیربومی صنایع دستی در گلستان وجود دارد.