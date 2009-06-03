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۱۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۱

طرحهای کاربردی صنایع دستی گلستان هدفمند می شود

طرحهای کاربردی صنایع دستی گلستان هدفمند می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: در راستای ارتقا جایگاه صنایع دستی این استان و اشاعه و تبلیغات در این زمینه، طرحهای کاربردی صنایع دستی گلستان هدفدار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، انوشیروان گرائلی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: کمیته کاربردی جهت هدفمند شدن وضعیت طرحهای کاربردی رشته های مختلف صنایع دستی در این معاونت تشکیل شده و راهکارهای ارتقا این هنر -صنعت بررسی می شود.

وی اظهار داشت: با تدابیر طراحان واحد آموزش این معاونت و بررسی رشته های مختلف این استان به طور منظم و ارائه طرحهای کاربردی نسبت به این امر مهم اقدام می شود.

وی عنوان کرد: پس از تایید این طرحها و آموزش آنها در دوره های پیشرفته و تکمیلی به هنرجویان، کاربرد طرح در محصول به اجرا در خواهد آمد.

گرائلی بیان داشت: با کاربردی کردن محصولات این استان بیش از پیش صنایع دستی گلستان معرفی و شناسانده شده و بازار فروش آن رونق گیرد.
 
27 رشته بومی و 32 رشته غیربومی صنایع دستی در گلستان وجود دارد.

کد مطلب 890296

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