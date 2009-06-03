152 هزار تخلف رانندگی در گلستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: بیشترین تخلفات اعمال شده در سطح شهر مربوط به توقفهای ممنوعه، عدم استفاده از کمربند ایمنی و عبور از محلهای ممنوع است.

وی اظهار داشت: همچنین تخلفات در سطح جاده ها نیز مربوط به سرعت غیرمجاز، نقص فنی سیستم روشنایی و سبقت غیرمجاز بوده است.

وی از کاهش 40.9 درصدی تصادفات طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و خاطرنشان کرد: دو هزار و 700 دستگاه موتورسیکلت و 713 دستگاه خودرو متخلف در این مدت توسط ماموران توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سردار عطایی بیان داشت: رعایت نکردن فاصله طولی، عدم رعایت حق تقدم و عدم توجه به جلو عوامل اصلی بروز تصادفات در سطح جاده های استان است.

فرمانده انتظامی گلستان تاکید کرد: با توجه به شروع فصل کشاورزی و عبور وسایل نقلیه کندرو در سطح معابر، به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی عمل کرده و از عجله بپرهیزند.

وی یادآور شد: توجه رانندگان به رعایت نکات ایمنی، سبب کاهش آمار تصادفات و خسارات جانی و مالی و رعایت اجرای مقررات در جامعه می شود.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان، از اجرای طرحهای ویژه ترافیکی در سطح جاده ها و معابر استان برای کاهش تصادفات خبر داد.

بیش از پنج هزار کیلومتر جاده اصلی و فرعی در گلستان وجود دارد.