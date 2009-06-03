قانون مدیریت کشوری را به اندازه اعتبارات در نظر گرفته شده اجرا می کنیم

علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چه تضمینی وجود دارد که قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به اینکه این وزارتخانه با کسری بودجه در سال 1388 روبرو است، اجرا شود، گفت: کسری بودجه مربوط به موارد دیگر است و برای اجرای این قانون مجلس 5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و ما نیز بر اساس همین اعتبار، احکام را صادر می کنیم و نه بیشتر.

این اظهارات در حالی از سوی علی احمدی بیان می شود که وی در نشست خبری خود که پایان فروردین برگزار شد گفته بود: « بودجه در نظر گرفته شده برای قانون مدیریت خدمات کشوری کافی نیست و اجرای این قانون قطعا با مشکلاتی مواجه می شود. »

در همان نشست همچنین وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده بود که سه هزار و 500 میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده، در حالیکه این بار گفت که 5 هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون اختصاص یافته است.

علی احمدی برخلاف گذشته که با تصمیمات مجلس برای تحمیل انجام کارهای نشدنی در آموزش و پرورش مخالفت می کرد، این بار از اجرای این قانون ابراز خرسندی کرده و تصریح کرد: قانون خدمات مدیریت کشوری تصمیم دولت و مجلس است که باید اجرا شود.

علی احمدی درباره برآورد کلی بودجه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش نیز حاضر به پاسخگویی نشد و پاسخ به این سئوال را وظیفه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری عنوان کرد.