تبریز کانون سفرهای تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری

اکبر غفاری معاون سیاسی امنیتی استاندار ‌آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، سفر سه تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تبریز را تائید کرد.

وی افزود: شنبه هفته آینده محسن رضایی، یکشنبه محمود احمدی‌نژاد و دوشنبه نیز حجت الاسلام مهدی کروبی به تبریز سفر می‌کنند.

غفاری با بیان اینکه تلاش مدیریت استان بر میزبانی هرچه بهتر از کاندیداهای ریاست جمهوری است یادآور شد: شرایط میزبانی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان شرقی مطلوب است.

این مقام مسئول در استاناری آذربایجان شرقی با اشاره به سفر هفته گذشته میرحسین موسوی به تبریز اظهار داشت: چنانکه در سفر ایشان نیز دیده شد خوشبختانه هیچ مساله امنیتی به وجود نیامد.

به اعتقاد کارشناسان، کلانشهر تبریز با وجود مشارکت پائین مردم در انتخابات، همچنان از مراکز تاثیرگذار در افکار عمومی و رفتارهای انتخاباتی است بطوریکه ترافیک تبلیغاتی در هفته پایانی ماراتن رقابت های انتخاباتی در این منطقه ادعای فوق را به اثبات می رساند.