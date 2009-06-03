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۱۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

محمود احمدی نژاد یکشنبه به ارومیه سفر می کند

محمود احمدی نژاد یکشنبه به ارومیه سفر می کند

ارومیه - خبرگزاری مهر: محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان و کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری یکشنبه در راستای سفر تبلیغاتی خود به ارومیه سفر می کند.

نایب رئیس ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احمدی نژاد پس از استقبال حامیانش در فرودگاه ارومیه در مجموعه ورزشی تختی این شهرستان در جمع مردم حضور یافته و سخنرانی می کند.

محمد حضرت پور ادامه داد: این سفر یک روزه در راستای معرفی برنامه های احمدی نژاد به مردم استان آذربایجان غربی صورت می گیرد و در این سفر هیچ یک از اعضای کابینه وی را همراهی نمی کند.

تاکنون مهدی کروبی و محسن رضایی برای تشریح برنامه های تبلیغاتی خود به استان سفر کرده اند و شنبه محسن رضایی و یکشنبه محمود احمدی نژاد به ارومیه می آیند.

کد مطلب 890476

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