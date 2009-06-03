محمود احمدی نژاد یکشنبه به ارومیه سفر می کند

نایب رئیس ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احمدی نژاد پس از استقبال حامیانش در فرودگاه ارومیه در مجموعه ورزشی تختی این شهرستان در جمع مردم حضور یافته و سخنرانی می کند.

محمد حضرت پور ادامه داد: این سفر یک روزه در راستای معرفی برنامه های احمدی نژاد به مردم استان آذربایجان غربی صورت می گیرد و در این سفر هیچ یک از اعضای کابینه وی را همراهی نمی کند.

تاکنون مهدی کروبی و محسن رضایی برای تشریح برنامه های تبلیغاتی خود به استان سفر کرده اند و شنبه محسن رضایی و یکشنبه محمود احمدی نژاد به ارومیه می آیند.

