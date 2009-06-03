ساختمان پزشکی قانونی خراسان جنوبی نیازمند توجه ویژه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد‌رضا نورس ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی اداره ‌کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی اظهار داشت: سیاستها و برنامه‌ های اصلی این اداره‌‌ کل در سال 88 در راستای اصلاح الگوی مصرف، توجه به خصوصی ‌سازی و ایجاد روحیه مدیریت مشارکتی در سطح اداره‌ کل، احداث ساختمان پزشکی قانونی در سایت اداری، راه ‌اندازی و ارتقا آزمایشگاه، جذب متخصص آسیب‌ شناسی، اصلاح و تکمیل چارت سازمانی، برگزاری آزمون استخدامی، حذف سیستمهای سنتی و نصب سیستمهای نرم‌ افزاری است.

وی با اشاره به اهداف دیدارهای مردمی، مسئولان، مطبوعات، خبرگزاری‌ ها، پزشکان و مراکز درمانی گفت: این جلسات و دیدارها با هدف معرفی و ارتقا جایگاه پزشکی قانونی، ارتباط موثر با جامعه پزشکی در سطح استان، ایجاد تغییرات کاربردی، فعال کردن جایگاه‌ها، حذف ناهماهنگی و عدم همکاری در حوزه‌ های مختلف در سطح اداره‌ کل پزشکی قانونی برگزار می‌ شود.

مدیر‌کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از برگزاری همایش پزشکان قانونی استان خراسان جنوبی، سمینار کودک آزاری و دیدار با نخبگان و جوانان فعال در عرصه‌ های مختلف در استان با هدف تبین رسالتهای پزشکی قانونی و تبادل اندیشه ‌ها با محوریت پیشگیری از وقوع جرم در جامعه خبر داد.

در این جلسه ضمن ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسان و مسئولان واحد‌های مختلف پزشکی قانونی خراسان جنوبی از سوی مدیر‌کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی، مسئولیتهای امور مالی و اداری در راستای تفویض اختیار و به کارگیری استعدادهای نیروهای جوان و متعهد به مدیر امور مالی و اداری ارتقا و مهدی قاسمی به عنوان مدیر امور اداری و روابط عمومی پزشکی قانونی خراسان جنوبی معرفی و از زحمات اعظم زغیبی ‌زاده در حوزه امور اداری تقدیر شد.