غول خودروسازی جهان ورشکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس و رویترز، جنرال موتورز که 16سپتامبر 1908 توسط ویلیام دورانت، تاسیس شد و در قرن بیستم بزرگترین خودروساز جهان بود، به علت آن که بحران مالی این شرکت در اثر رکود اقتصادی جهان، تشدید شده بود، در نهایت مجبور به اعلام ورشکستگی شد.

جنرال موتورز یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی در دنیا است و در رتبه‌بندی واحد فروش 2008، در ردیف دوم بزرگترین خودروسازها پس از تویوتا قرار گرفت.

جنرال موتورز پیش‌تر، مقام نخست جهانی فروش را برای 77 سال پی‌در‌پی از سال 1931 تا 2007 داشت. این شرکت در 34 کشور خودرو و کامیون تولید می‌کند.

در حال حاضر نزدیک به 266 هزار نفر در سراسر دنیا در جنرال موتورز مشغول به کار هستند و این شرکت بزرگ خودروسازی در 140 کشور نیز کار فروش و سرویس وسایل نقلیه رو به عهده دارد.

در سال 2008، 8.35 میلیون خودرو و کامیون جنرال موتورز تحت برندهای بیوک، کادیلاک، شورولت، جی‌ام‌سی،‌ جی‌ام دوو، هلدن، هامر، اوپل، پونتیاک، ساب، ساترن و ولینگ در سراسر دنیا به فروش رسید.

از آنجایی که اقتصاد آمریکا به طور حیرت آوری به صنایع خودروسازی وابسته بوده ، در نتیجه ورشکستگی این صنعت آسیب زیادی متحمل شده است.