راهکارهای بهبود روابط با مسلمانان به اوباما توصیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شورای روابط اسلامی- امریکایی به عنوان بزرگترین سازمان اسلامی- امریکایی در این کشور، مستقر در واشنگتن این نامه سرگشاده را از سوی نهاد اعواد مدیر اجرایی شورا به اوباما ارسال کرده است.

در این نامه تأکید شده است که اظهارات اوباما از زمان مراسم تحلیف به بعد امیدی را برای تغییر سیاستهای خارجی و داخلی اوباما افزایش داده است اما اظهارات مثبت باید با سیاستهای انضمامی مورد حمایت قرار گیرند.

مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی- امریکایی گفت: امروز زمان آن فرارسیده است که امریکا به رژیم صهیونیستی بگوید نمی‌تواند به ساخت شهرکها ادامه دهد. این شهرکها نه تنها باید متوقف شوند بلکه باید بدون استفاده بمانند. محاصره غزه از سوی صهیونیستها باید برداشته شود، حقوق فلسطینی‌ها و تعهد به برقراری کشور مستقل فلسطین با تعیین مهلت روشن باید مورد توجه باشد.

وی همچنین در رابطه با عراق، افغانستان و پاکستان یادآور شده است که تغییر باید براساس کاهش مداخله امریکا، احترام و حمایت از راه‌حل های محلی و تصمیمهای دمکراتیک بومی توسط مقامات محلی صورت گیرد.

در این نامه ضرورت اشاره اوباما به حقوق بشر و تساهل مورد تأکید قرار گرفته است.

اعواد که در این نامه به ارائه دیدگاه مسلمانان امریکایی پرداخته است تلاش کرده اوباما را در حرکت به سوی روابط بهتر با مسلمانان سراسر جهان یاری کند.

نهاد اعواد مدیر اجرایی این شورا اظهار داشته است که دولت اوباما باید علیه تبعیض نسبت به مسلمانان گام بردارد چرا که این تبعیض‌ها پس از حملات یازدهم سپتامبر سال 2001 افزایش چشمگیری یافته‌اند.

شورای روابط اسلامی امریکایی تأکید کرده است که اوباما باید در امریکا با تبعیض و اظهارات ضد اسلامی مبارزه کرده و موضع قاطعانه و روشنی علیه اسلام‌هراسی بگیرد.