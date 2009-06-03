چاوز از برنامه سازمان سیا برای ترور خود خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هوگو چاوز که در تلویزیون ملی این کشور صحبت می کرد گفت که او از یک طرح توطئه قتلش از سوی آمریکا جان سالم به در برده است.

وی گفت که او از یک توطئه در السالوادور جایی که او قرار بود در یک مراسم تحلیف برای ریاست جمهوری حاضر شود، جان سالم به در برده است.

چاوز اضافه کرد که اطلاعاتی را از دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیگاراگوئه دریافت کرده که افرادی در صدد ترور او بوده اند.

وی در ادامه گفت: دو هفته پیش افراد توطئه گر که اهل ونزوئلا بودند به سان سالوادور رفتند و من آنها را می شناسم آنها سوگند یاد کرده اند که من را خواهند کشت.

رئیس جمهوری ونزوئلا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را برای این کار متهم نکرد، اما سازمان اطلاعاتی آمریکا را متهم کرد که در خارج از اختیارات رئیس جمهوری عمل می کند.

چاوز گفت : من اوباما را متهم نمی کنم او نیت خوبی دارد اما بالاتر از او سیا وجود دارد و شک ندارم که سیا پشت این توطئه تروریستی قرار دارد و افراد لوئیس پاسادا کاریلس تروریست فراری که در آمریکا به سر می برد و از سوی کشورهای آمریکای جنوبی متهم به تروریست شده، پشت این ماجرا قرار دارند.