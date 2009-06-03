مردم اصفهان جمعه میزبان رئیس جمهوری هستند

حجت الاسلام سید احمد محی الدین میرمرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "اخیرا برخی از ستادهای انتخاباتی موج جدیدی از سیاه نمایی ها را برای سفر رئیس جمهور به اصفهان راه انداخته اند" گفت: علی رغم تمام این سیاه نمایی ها مردم اصفهان در دو دوره سفر رئیس جمهور به اصفهان نشان داده اند که میزان محبت آنان به احمدی نژاد تا چه حد است و استقبال مردم از وی نیز بی نظیر بوده است.

میرمرشدی تصریح کرد: احمدی نژاد جمعه به اصفهان خواهد آمد و از خبرنگاران داخلی و خارجی دعوت می کنیم تا با دیدن موج جمعیت پیشاپیش نتیجه آراء 22 خرداد را در 15 خرداد شاهد باشند.

وی در پاسخ به این خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "برخی سیاه نمایی ها مبنی بر این است که استفاده از اموال عمومی و بالگردها نباید باشد" اظهار داشت: در پاسخ و عمل این سیاه نمایی دروغ گوها را رسوا خواهیم کرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "برخی از اعضای ستادهای دیگر کاندیاها بر این باورند که ستاد شما از مناظره های رو در رو فرار می کند " اظهار داشت: در طول مدتی که سپری شده است ما در دانشگاه ها دهها مناظره داشته ایم که با حضور دانشجویان برگزار شده است.

میرمرشدی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " احمدی نژاد بارها اعلام نموده که هیچ سفر تبلیغاتی انجام نمی دهد و دلیل این سفر چیست" خاطر نشان کرد: شخص احمدی نژاد نیز برای انجام سفر تبلیغاتی تمایل نداشت و مخالف اینگونه مسائل بودند اما از آنجا که برخی از سیاه نمایی ها و تخریب ها انجام شده حامیان احمدی نژاد در سراسر کشور و اقشار مردمی با فرستادن طومار به احمدی نژاد را مجبور به قبول برخی از این سفرها کردند.