برخی مقدسات از سوی برخی کاندیداها درحال از بین رفتن است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد نبی حبیبی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به دادن شعارهایی در زمینه تبلیغات از سوی برخی از کاندیدا افزود: متاسفانه در این انتخابات یکسری مقدسات در حال از بین رفتن و مسخره شدن است.

رئیس جبهه متحده اصولگرایان کشور تصریح کرد: متاسفانه در داخل کشور همچنان اشخاصی داریم که الان هم اگر بتوانند به براندازی نظام فکر می کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سخن میر حسین موسوی مبنی بر اینکه به صورت مستقل وارد صحنه انتخابات شده افزود: برنامه و طرح های سفرهای میرحسین موسوی را دو تشکیلات به نام سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت تنظیم می کنند.

حبیبی با بیان اینکه میرحسین موسوی در تمام سخنانش دلیل آمدنش را گفته، تصریح کرد: این آقا در 18 تیر کجا بودند که خیلی ها برای براندازی نظام به خیابان ها آمدند این برادر چرا آن زمان هیچ اقدامی و بیانه ای صادر نکرد.



