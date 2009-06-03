طرحهای زیربنایی در گلستان باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند بعداز ظهر چهارشنبه در کمیته بودجه و برنامه ریزی استان افزود: تکمیل طرحهای نیمه تمام از مهمترین اولویتهای سال جاری در استان گلستان است که مسئولان استانی باید در این زمینه تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند و بدان اهتمام ورزند.

وی اظهار داشت: در چهار سال اخیر 360 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای آب آشامیدنی شهرها و روستاهای استان هزینه شده که 117 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد تعادل در منابع و مصارف از دیگر این رویکردها و تقارن معنادار بین منابع و مصارف یک مسئله ضروری است.

معاون برنامه ریزی استاندار با تاکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف باید به یک فرهنگ و اخلاق در جامعه تبدیل شود خواستار نهادینه شدن اصلاح الگوی مصرف در دستگاه های اجرایی استان شد.

وی یادآور شد: تغییرات در الگوی مصرف امری زمان بر و نیازمند انجام مطالعات لازم است و باید شناختی از الگوی مصرف کنونی ایجاد شود و سپس ارائه و طراحی الگوی مصرف بهینه که منطبق با سند چشم انداز باشد می تواند ما را در تحقق اهدافمان یاری کند.