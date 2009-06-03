20 منطقه نمونه گردشگری زیارتی در کشور مشخص شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آرش کوشا ظهر چهارشنبه در حاشیه اولین گردهمایی کمیته‌های طبیعتگردی استان در جمع خبرنگاران افزود: اکنون که مشغول تهیه گزارش از استانها هستیم، در بحث زیرساختها و مطالعات انجام شده، در مناطق و بستر‌هایی که جهت توسعه گردشگری آماده شده اند بررسی ها نشان می دهد که چشم انداز روشنی را شاهد خواهیم بود.

رئیس کمیته ملی طبیعتگردی کشور با اشاره به اینکه خراسان رضوی از استانهای شاخص در بحث گردشگری زیارتی است، افزود: امسال 20 منطقه در کشور به عنوان نمونه گردشگری زیارتی مشخص شده است که برای آنها مطالعه و برنامه ‌ریزی می ‌کنیم.

مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور گفت: بهترین مدل در توسعه اکوتوریسم توسعه ای است که در فرآیند سرمایه گذاری و بهره برداری آن مردم بیشترین نقش را داشته باشند.

وی گفت: باید این پتانسیل را قدر بشناسیم و از آن حفاظت و بهره ‌برداری کنیم اما بهره برداری پایدار که منجر به توسعه بیشتر آنها شود.

وی با بیان اینکه در مطالعاتی که صورت می‌ گیرد کاملا ظرفیتها مشخص شده است و منطقه بندی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در مراحل اجرایی ما از نظرات محلی و همکاری سازمان محیط زیست و سازمان مراتع و جنگلها در جهت مدیریت مناطق برای جمع بندی مطالعات بهره خواهیم برد.