خانه تاریخی امام (ره) در استان مرکزی قابلیت تبدیل شدن به موزه را دارد

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: رخدادهای انقلاب اسلامی از ابتدای نهضت تا زمان رحلت امام می تواند در این خانه طراحی و ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه باید توجه بیشتری به خانه تاریخی امام و استفاده از این پتانسیل صورت گیرد، اضافه کرد: هر ساله تعداد زیادی برای دیدن خانه امام از داخل کشور و کشورهای خارجی به استان مرکزی و شهرستان خمین سفر می کنند و این امر می تواند زمینه مساعدی برای توسعه زمینه جهانگردی با محوریت خانه امام شود.

وی با اشاره به وجود نقاط تاریخی در خمین و استان خاطرنشان کرد: زمینه ایجاد قطب گردشگری در استان وجود دارد.

حسینی از انتشار لوحهای فشرده درباره زندگی و شخصیت امام خبر داد و گفت: این لوحهای فشرده ابعاد مختلف زندگی امام (ره) را معرفی می ‌کنند و با هدف آشنایی عمیق ‌تر جوانان با شخصیت امام خمینی (ره) توزیع می‌شود.

خانه تاریخی امام خمینی که محل زادگاه ایشان و گذراندن زندگی تا دوران جوانی ایشان بوده است از خانه های قدیمی شهرستان خمین است و سالانه بیش از 400 هزار گردشگر داخلی و خارجی از این خانه دیدن می کنند.

امام خمینی (ره) در خانه ای در یکی از محله های خمین به نام لب رودخانه به دنیا آمد و دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خود را در این خانه و در کنار مادر و عمه خود گذراند.

قدمت بیت امام در خمین مربوط به دوره قاجار و موقعیت آن نسبت به خانه های اطراف ممتازتر بوده است.

این خانه دارای برج دفاعی است که 70 سال پیش بر سرکوچه ای که راه پل را به بازار این شهر متصل می کرد قرار داشت. این عمارت در نگاه اول پیچ در پیچ است که گذر از راهروهای متعدد آن نیاز به شناخت خانه دارد.

در استان مرکزی بیش از چهار هزار اثر تاریخی و باستانی شناسایی شده است که 400 اثر به ثبت رسیده اند و خانه امام یکی از آن آثار به شمار می آید.