حذف تبعیض در گزینش استاد/ تاکید بر حضور حداکثری دانشجویان در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی که به ترتیب حروف الفبا در این گزارش به بررسی سخنرانیهای آنها درباره دانشگاه و دانشجو پرداخته شده از مطرح ترین کاندیداهایی هستند که یا خود و یا حامیان آنها در دانشگاهها نشستهای انتخاباتی برگزار کرده اند.

کاندیداها

احمدی نژاد

دکتر محمود احمدی نژاد در همایش بزرگ بانوان حامی وی در انتخابات ریاست جمهوری دهم حضور پررنگ زنان در المپیادها، ارائه مقاله، اختراعات، هنر، ادبیات گفت: زنان ما امروز آنقدر مبتکر و خلاق هستند که همواره افتخار ملت ایران بوده و خواهند بود.

نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: کشوری که بتواند در زمینه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و عرصه های دیگر پیشرفت کند می تواند به کشوری پیشرفته تبدیل شود.

محسن رضایی

محسن رضایی دیدار دانشگاهی نداشت.

مهدی کروبی

کروبی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بیان داشت: اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم انتخاب روسای دانشگاه را به عهده دانشجویان خواهم گذاشت.

کروبی افزود: دانشجویان آگاه باشند که اگر از اوضاع کنونی ناراضی هستید، اگر دانشجویان به زندان می افتند و اگر از این تضعیفها ناراضی هستید در انتخابات به صورت گسترده شرکت کرده و رئیس جمهور دلخواه خود را انتخاب کنید.

میرحسین موسوی

میرحسین موسوی در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی اظهارداشت : ستاره دار کردن دانشجویان باید حذف شود. بنده به این مقوله هیچگونه اعتقادی ندارم. من با سهمیه بندی جنسیتی هم مخالفم و حتی مباحثی که درباره سهمیه بندی و بومی گزینی مطرح می شود را برخواهم داشت.

وی افزود: درباره این مقوله به فرمان هشت ماده ای امام رجوع خواهم کرد که یکی از ماده های آن برداشتن تبعیض ها و گزینش ها است. همچنین باید به اساتید احترام بگذاریم و از علم آنها نهایت بهره را ببریم نه اینکه آنها را به بازنشستگی اجباری مجبور کنیم.

موسوی مسئله بیکاری را یکی از عمده ترین مشکلات فعلی جامعه که دانشجویان هم با آن مواجه هستند، خواند و تصریح کرد: موضوع بیکاری به خصوص برای قشر جوان باید هر چه زودتر حل شود. بخش عمده ای از بداخلاقی های موجود در جامعه به موضوع بیکاری برمی گردد.

حامیان کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاهها

مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان به پرسشهای دانشجویان درباره ملاقات احمدی نژاد با آیت الله بهجت، عدم کار کارشناسی در دولت، جایگاه فرهنگ در دولت نهم، پولهای محصولی و مدرک کردان پاسخ گفت.

آقاتهرانی اظهار داشت: مدرک کردان به مجلس و دولت هیچ ربطی ندارد و دانشگاه آزاد در این زمینه مقصر اصلی است و این پرونده هنوز هم در جریان است.

محمد نبی حبیبی رئیس جبهه متحده اصولگرایان کشور در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی کرد.