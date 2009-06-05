حذف تبعیض در گزینش استاد/ تاکید بر حضور حداکثری دانشجویان در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی که به ترتیب حروف الفبا در این گزارش به بررسی سخنرانیهای آنها درباره دانشگاه و دانشجو پرداخته شده از مطرح ترین کاندیداهایی هستند که یا خود و یا حامیان آنها در دانشگاهها نشستهای انتخاباتی برگزار کرده اند.
کاندیداها
احمدی نژاد
دکتر محمود احمدی نژاد در همایش بزرگ بانوان حامی وی در انتخابات ریاست جمهوری دهم حضور پررنگ زنان در المپیادها، ارائه مقاله، اختراعات، هنر، ادبیات گفت: زنان ما امروز آنقدر مبتکر و خلاق هستند که همواره افتخار ملت ایران بوده و خواهند بود.
نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: کشوری که بتواند در زمینه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و عرصه های دیگر پیشرفت کند می تواند به کشوری پیشرفته تبدیل شود.
محسن رضایی
محسن رضایی دیدار دانشگاهی نداشت.
مهدی کروبی
کروبی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بیان داشت: اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم انتخاب روسای دانشگاه را به عهده دانشجویان خواهم گذاشت.
کروبی افزود: دانشجویان آگاه باشند که اگر از اوضاع کنونی ناراضی هستید، اگر دانشجویان به زندان می افتند و اگر از این تضعیفها ناراضی هستید در انتخابات به صورت گسترده شرکت کرده و رئیس جمهور دلخواه خود را انتخاب کنید.
میرحسین موسوی
میرحسین موسوی در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی اظهارداشت : ستاره دار کردن دانشجویان باید حذف شود. بنده به این مقوله هیچگونه اعتقادی ندارم. من با سهمیه بندی جنسیتی هم مخالفم و حتی مباحثی که درباره سهمیه بندی و بومی گزینی مطرح می شود را برخواهم داشت.
وی افزود: درباره این مقوله به فرمان هشت ماده ای امام رجوع خواهم کرد که یکی از ماده های آن برداشتن تبعیض ها و گزینش ها است. همچنین باید به اساتید احترام بگذاریم و از علم آنها نهایت بهره را ببریم نه اینکه آنها را به بازنشستگی اجباری مجبور کنیم.
موسوی مسئله بیکاری را یکی از عمده ترین مشکلات فعلی جامعه که دانشجویان هم با آن مواجه هستند، خواند و تصریح کرد: موضوع بیکاری به خصوص برای قشر جوان باید هر چه زودتر حل شود. بخش عمده ای از بداخلاقی های موجود در جامعه به موضوع بیکاری برمی گردد.
حامیان کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاهها
مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان به پرسشهای دانشجویان درباره ملاقات احمدی نژاد با آیت الله بهجت، عدم کار کارشناسی در دولت، جایگاه فرهنگ در دولت نهم، پولهای محصولی و مدرک کردان پاسخ گفت.
آقاتهرانی اظهار داشت: مدرک کردان به مجلس و دولت هیچ ربطی ندارد و دانشگاه آزاد در این زمینه مقصر اصلی است و این پرونده هنوز هم در جریان است.
محمد نبی حبیبی رئیس جبهه متحده اصولگرایان کشور در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی کرد.
مناظره انتخاباتی با حضور رئیس ستاد مردمی محمود احمدی نژاد در استان مرکزی و مسئول اطلاع رسانی ستاد موسوی در دانشکده علمی کاربردی اراک برگزار شد.
کرم رضا پیریایی سخنران ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در کردستان در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در پاسخ به سئوال دانشجویان در خصوص هزینه سفرهای استانی دولت و تعطیلی دانشگاهها، مدارس و ادارات در چند روز سفر نیز گفت: این تعطیلیها هیچ اشکالی ندارد زیرا همه باید برای دیدن رئیس جمهور و مطرح کردن مسائل و مشکلات خود با وی در صحنه حاضر باشند و این به هیچ وجه اسراف نیست و اتفاقا همسو با ساده زیستی دولت نهم نیز است.
دانشجوی دیگری سئوالاتی در خصوص بحث مدرک تحصیلی کردان و کاغذ پاره دانستن مدارک دانشگاهی مطرح کرد و پیریایی در پاسخ به وی گفت: من این گونه مسائل را به هیچ وجه قبول ندارم.
رمضان زاده سخنگوی دولت هشتم در جمع جوانان و دانشجویان مشهدی خاطرنشان کرد: عدالت دولت عدالت محور مانع حضور شهرستانیها در دانشگاههای بزرگ و کاهش سهمیه دختران در دانشگاهها شده و در کجای دنیا از عدالت چنین تعبیر شده است.
دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بیانیه ای به اظهارات مطرح شده در برخی رسانه ها با عنوان "سرمایه دانشگاه آزاد علیه احمدی نژاد بسیج شده است" پاسخ داد و تاکید کرد: دانشگاه آزاد برای هیچ کاندیدایی هزینه نمیکند. در این بیانیه آمده است: دانشگاه آزاد اسلامی همانطور که بارها در قالب اطلاعیه و همچنین مصاحبه های ریاست دانشگاه اعلام کرده اسـت در انتخابات ریـاست جمهوری از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کند اما در جهـت حضور حداکثری و مشارکت فراگیر مردم در انتخابات هر یک از چهار کاندیدا و طرفدارانشان با رعایت قوانین و ضوابط می توانند در دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشته باشند و سخنرانی کنند.
در بخش دیگری از بیانیه این دانشگاه آمده است: واضح و مبرهن است، حتی یک ریال از اموال و سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی له یا علیه هیچ کاندیدایی و اصولا خارج از مجموعه دانشگاه هزینه نمی شود و این گونه است که دانشگاه آزاد اسلامی بدون بودجه دولتی با کمتر از یک هفتم میانگین بودجه ای که دانشگاههای دولتی به ازای هر دانشجو از خزانه کشور دریافت می کنند، اداره می شود و ایراد اتهامات کذب و چنین رفتارهای ناشایستی ناشی از خاستگاه سیاسی و جناحی مخالفان و معاندان این دانشگاه است که باید علاوه بر رسیدگی در مراجع قضایی در محکمه الهی نیز پاسخگو باشند.
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