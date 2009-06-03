شخصیت و سیره زندگی حضرت امام (ره) الگویی برای همگان است

آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در مورد شخصیت حضرت امام (ره) افزود: تمامی لحظه های زندگی حضرت امام (ره) خاطره است و ما می توانیم به عنوان یک الگو از شخصیت و سیره زندگی ایشان بهره ببریم.

معاون پژوهشکده امام و انقلاب اسلامی گفت: امام چه در زمان حضور در نجف و چه در دوره زندگی پاریس و چه در سالهای پس از پیروزی انقلاب خاطرات زیادی دارند اما آنچه اهمیت بیشتری دارد توکل و توجه خاص ایشان به خداوند بود.

آیت الله بجنوردی ادامه داد: ایشان تاکید داشتند با اتکا به خدا و قدم گذاشتن در راه حق، از هیچ قدرتی هراسی نخواهیم داشت و انسان وقتی برای خدا کار می کند تحت حمایت و توجه ذات باری تعالی است و در این شرایط همیشه پیروزی از آن توکل کننده است.

وی اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) تاکید داشتند ابرقدرتها در مقابل قدرت لایزال حق بسیار ناچیز و بی ارزشند و آنچه اسلام را تا به امروز پیروز نگه داشته، توجه و توکل به خدا بوده و هست.

آیت الله بجنوردی گفت: ایشان همواره می گفتند آنچه برای خدا انجام می شود، به سر منزل حقیقی می رسد و هرچه غیر خداست، پوچ و باطل است.