انتشار اسناد فوق سری تاسیسات هسته ای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، بر اساس اشتباه دولت فدرال یک گزارش 266 صفحه ای که بر روی آن عبارت "خیلی محرمانه" درج شده بود، منتشر شد.

این گزارش شامل جزئیاتی درباره صدها مکان تاسیسات هسته ای از جمله نقشه مکانهای انبار سوخت تسلیحات هسته ای این کشور بود.

به نوشته نیویورک تایمز، این گزارش توسط یک روزنامه الکترونیکی که به اسناد فدرال دسترسی داشته، منتشر شده است.

انتشار این گزارش منجر به بحثهای تندی درباره خطراتی که این حادثه در پی خواهد داشت،شده است.

بر همین اساس، منابع امنیتی آمریکا نیز در نظر دارند تا تحقیقات گسترده ای درباره علت انتشار اسنادی با این درجه از اهمیت،انجام دهند.

به نوشته نیویورک تایمز، پس از انتشار این خبر،سایت روزنامه یاد شده، گزارش محرمانه را از روی نسخه اینترنتی خود حذف کرده است.

بر اساس این گزارش، برخی از کارشناسان هسته‌ ای گفته ‌اند که انتشار این سند تهدید امنیتی نبوده، زیرا بسیاری از جزئیات افشا شده در آن پیشتر در دسترس عموم قرار گرفته بود.

جان دویچ، مدیر پیشین اطلاعات مرکزی و معاون وزیر دفاع ‌آمریکا نیز با رد نگرانیها در این باره گفت : وقوع این اتفاقات همیشه محتمل است.

اما دیوید آلبرایت، رئیس موسسه‌ علوم و امنیت بین‌المللی- گروهی که گسترش تسلیحات هسته‌ ای را دنبال می‌کند- به روزنامه نیویورک تایمز گفت که انتشار اطلاعات سوختهای هسته‌ ای می‌تواند به دزدان و یا تروریستها اطلاعات لازم برای دستیابی به این مواد را بدهد.



نیویورک تایمز در ادامه آورده است : این اطلاعات که محرمانه تلقی می‌شود طبقه بندی نشده است و قرار بود تا اواخر امسال در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار بگیرد.