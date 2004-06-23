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۳ تیر ۱۳۸۳، ۱۳:۳۴

استقبال از دوبيتي هاي " مهديزاده "

گروه ادبيات خبرگزاري " مهر " : دوبيتي هاي محمد رضا مهديزاده - شاعر ، مورد استقبال جوانان و وبلاگ نويسان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" اين شاعر چندي پيش ، مجموعه اي از شعرهاي خود را كه در قالب دوبيتي سروده شده است ، در كتابي با عنوان " از تو و عشق "  منتشر كرد و اين اشعار ، همزمان با توزيع كتاب ، در سايت هاي ادبي اينترنتي و وبلاگ هاي علاقه مندان به ادبيات راه يافت .
محمد رضا مهديزاده از سالها پيش مسئوليت صفحه شعر هفته نامه اطلاعات هفتگي را بر عهده داشت و در حال حاضر نيز علاوه بر سرودن شعر ، فعاليت هاي مطبوعاتي را به صورت جدي دنبال مي كند.
به عنوان نمونه ، يكي از اين دوبيتي ها از كتاب " از تو و عشق " تقديم خوانندگان علاقه مند به ادبيات معاصر مي شود:
                 سلامم را لب گلپوش تو كو؟                    شب سرد مرا تنپوش تو كو؟

                 شكسته بغض من در خلوت عشق           پر از تنهايي ام آغوش تو كو؟

 

کد مطلب 89079

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