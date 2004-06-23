استقبال از دوبيتي هاي " مهديزاده "

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" اين شاعر چندي پيش ، مجموعه اي از شعرهاي خود را كه در قالب دوبيتي سروده شده است ، در كتابي با عنوان " از تو و عشق " منتشر كرد و اين اشعار ، همزمان با توزيع كتاب ، در سايت هاي ادبي اينترنتي و وبلاگ هاي علاقه مندان به ادبيات راه يافت .

محمد رضا مهديزاده از سالها پيش مسئوليت صفحه شعر هفته نامه اطلاعات هفتگي را بر عهده داشت و در حال حاضر نيز علاوه بر سرودن شعر ، فعاليت هاي مطبوعاتي را به صورت جدي دنبال مي كند.

به عنوان نمونه ، يكي از اين دوبيتي ها از كتاب " از تو و عشق " تقديم خوانندگان علاقه مند به ادبيات معاصر مي شود:

سلامم را لب گلپوش تو كو؟ شب سرد مرا تنپوش تو كو؟

شكسته بغض من در خلوت عشق پر از تنهايي ام آغوش تو كو؟